جشنواره علوم و هنرهای قرآنی خراسان رضوی قالب کشوری می گیرد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد تقی کاظمی نسب صبح سه شنبه در مراسم اختتامیه سیزدهمین جشنواره علوم و هنرهای قرآنی خراسان رضوی که در مجتمع فرهنگی امام رضا(ع) مشهد برگزار شد با بیان اینکه این جشنواره تنها جشنواره استان با نگاه هنری به قرآن است اظهار کرد: قرآن سراسر هنر است و نگاه هنری به قرآن از اهمیت زیادی برخوردار است.

‌وی افزود: هدف این جشنواره این است که از هنر برای معرفی هر چه بهتر قرآن استفاده کنیم و لذا از این پس به صورت کشوری برگزار خواهد شد.

کاظمی نسب همچنین به بحث اعجاز قرآن اشاره و بیان کرد: اگر ما اعتقاد واقعی و قلبی به اعجاز قرآن داشته باشیم نگاه ما به قرآن متفاوت خواهد بود.

وی ضمن تاکید بر اعجاز قرآن از برگزاری کشوری جشنواره علوم قرآن و هنرهای قرآن خبر داد و عنوان کرد: استفاده از اعتبارات کشوری و همچنین برگزار کردن جشنواره به صورت سراسری باعث بهتر برگزار شدن جشنواره خواهد شد.

دبیر سیزدهمین جشنواره علوم و هنرهای قرآنی همچنین از اضافه شدن یک بخش دیگر به جشنواره چهاردهم خبر داد و تصریح کرد: بخش اعجاز قرآن سال آینده به جشنواره اضافه خواهد شد.

وی همچنین به استقبال خوب مشهدی ها از این جشنواره خبر داد و اظهار کرد: بیشترین شرکت کنندگان از شهرستان های مشهد، کاشمر و نیشابور بوده اند و حضور دیگر شهرستان ها همچون گناباد نیز خوب بوده است.