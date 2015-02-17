شانزدهمین همایش کشوری آموزش علوم پزشکی اردیبهشت 94 برگزار مي شود

به گزارش خبرنگار مهر، این همایش در این دوره به میزبانی دانشگاه علوم پزشكي ايران با موضوع جایگاه و نقش آموزش در طرح تحول نظام سلامت در سالن بین المللی همایش رازی دانشگاه علوم پزشکی ایران برگزار خواهد شد.

هشتمین جشنواره شهید مطهری و شانزدهمین همایش علوم پزشکی همزمان باهم برگزار خواهند شد.

جشنواره شامل دو بخش دانشگاهی و کشوری است. دانشگاه های علوم پزشکی تهران، شهید بهشتی، اصفهان، اهواز، ایران، تبریز، شیراز و مشهد (در هر حیطه حداکثر چهار فرآیند)، دانشگاه های کرمان، اراک، ارومیه، بابل، بندرعباس، زاهدان، زنجان، قزوین، کرمانشاه، گیلان، مازندران، همدان، یزد، بقیه ا... و دانشگاه آزاد اسلامی (در هر حیطه حداکثر سه فرآیند)، دانشگاههای اردبیل، خراسان جنوبی (بیرجند)، رفسنجان، سمنان، کاشان، لرستان، کردستان، گلستان، ایلام، خراسان شمالی (بجنورد)، بوشهر، جهرم، زابل، سبزوار، شاهرود، شهرکرد، فسا، قم، گناباد، یاسوج، البرز، علوم بهزیستی و توانبخشی، شاهد، ارتش (در هر حیطه حداکثر دو فرآیند) و دانشگاههای نیشابور، تربت حیدریه، جیرفت، بم، مراغه، دزفول، بهبهان و لارستان (در هر حیطه حداکثر یک فرآیند) می توانند آثار خود را ارسال کنند.

هشتمین جشنواره آموزشی شهید مطهری دارای 6 حیطه شامل تدوین وبازنگری برنامه های آموزشی، روشها و تکنیک های آموزشی، سنجش - ارزشیابی و اثربخشی، مرجعیت - رهبری و مدیریت آموزشی، مشاوره و راهنمایی و فعالیت های فرهنگی و امور تربیتی و اجتماعی، محصولات آموزشی است.