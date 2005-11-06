معاون پشتيباني، حقوقي و امور مجلس وزارت علوم در گفتگو با "مهر" : هيچگونه قصوري از سوي وزارت علوم در زمينه دانشگاه هاوايي صورت نگرفته است / وزارت علوم مسئول پاسخگويي اطلاعات داخلي دانشگاه هاوايي نيست

دكتر سيد محمد حسيني در گفتگوي اختصاصي با خبرنگار دانشگاهي "مهر"، گفت : در مورد دانشگاه هاوايي وزارت علوم وظايف خود را به خوبي انجام داده و هيچگونه قصوري در مورد جلوگيري با ايجاد چنين موسساتي از سوي اين وزارت خانه صورت نگرفته است.

اگر دانشگاه هاي خارج از كشور بخواهند در ايران شعبه اي ايجاد كنند بايد از وزارت علوم مجوز لازم را دريافت كنند كه در مورد دانشگاه هاوايي نيز هيچگونه مجوزي از سوي وزارت علوم صادر نشده است دكتر سيد محمد حسيني

وي يادآور شد: مديران سابق و فعلي وزارت علوم اهتمام داشته اند تا از مسائلي مانند دانشگاه هاوايي كه به اعتبار آموزش عالي و مدارك تحصيلي لطمه مي زند، جلوگيري كنند.

دكتر سيد محمد حسيني يادآور شد: وزارت علوم در سال 1380غيرقانوني بودن دانشگاه هاوايي را اعلام كرده و ضمن پيگيري اين موضوع، شكايت خود را نيز ارائه كرده و به خوبي نيز در اين زمينه اطلاع رساني كرده است.

معاون پشتيباني، حقوقي و امور مجلس وزارت علوم اضافه كرد: اگر دانشگاهي معتبر است مدارك آن نيز بايد توسط وزارت علوم تاييد شود كه در مورد هاوايي به هيچ وجه اينگونه نبوده و وزارت علوم هيچگاه مدارك اين دانشگاه را مورد بررسي قرار نداده و تاييد نكرده است.

وي اضافه كرد: اگر دانشگاه هاي خارج از كشور بخواهند در ايران شعبه اي ايجاد كنند بايد از وزارت علوم مجوز لازم را دريافت كنند كه در مورد دانشگاه هاوايي نيز هيچگونه مجوزي از سوي وزارت علوم صادر نشده است.

وزارت علوم آماده هرگونه پاسخگويي در مورد دانشگاه هاوايي و موسسات مشابه آن است تا هم از آموزش عالي دفاع لازم صورت گيرد و هم به اعتماد مردم نسبت به سيستم آموزشي و آموزش عالي كشور خدشه اي وارد نشود دكتر سيد محمد حسيني

دكتر سيد محمد حسيني يادآور شد: وزير سابق علوم نيز بارها بر غيرقانوني بودن اين دانشگاه تاكيد كرده و دكتر زاهدي وزير علوم فعلي نيز از ابتداي مسئوليت خود در وزارت علوم، درخواست رسيدگي و پيگري سريع و جدي قوه قضاييه به اين موضوع شده است.

وي تاكيد كرد: دفتر حقوقي معاونت پشتيباني، حقوقي و امور مجلس وزارت علوم نيز اين پرونده را پيگيري مي كند. بنابراين وزارت علوم هيچگونه كوتاهي در اين مورد نكرده و اگر ابهاماتي نيز وجود دارد بايد از دستگاه قضايي سوال شود.

دكتر سيد محمد حسيني خاطرنشان كرد: اينكه چه تعداد از دانشگاه هاوايي مدرك گرفته اند يا اعضاي همكار اين موسسه چه كساني بودند به وزارت علوم مربوط نمي شود و اصلا وزارت علوم وجاهت قانوني اين دانشگاه را تاييد نكرده است كه بخواهد از آن اطلاعاتي داشته باشد. اين اطلاعات بايد از دستگاه هاي اطلاعاتي و امنيتي دريافت شود.

معاون پشتيباني، حقوقي و امور مجلس وزارت علوم يادآور شد: وزارت علوم آماده هرگونه پاسخگويي در مورد دانشگاه هاوايي و موسسات مشابه آن است تا هم از آموزش عالي دفاع لازم صورت گيرد و هم به اعتماد مردم نسبت به سيستم آموزشي و آموزش عالي كشور خدشه اي وارد نشود.