بررسی پدیده گردوغبار درایلام با حضورمعاون اجرایی رئیس جمهور

به گزارش خبرگزاری مهر، دراین جلسه که با حضوراستاندارایلام ومدیران دستگاههای اجرایی برگزار گردید معاون اجرایی رئیس جمهور با اشاره به اینکه ریزگردها مشکلات بسیاری را برای استانهای غربی وجنوبی کشور بوجود آورده اندعملکرد ادارات استان درخصوص مقابله با پدیده گردوغبار را مثبت ارزیابی کرد وگفت: اعتبارات ویژه ای به استان های درگیر ریزگردها اختصاص می یابد.

در ادامه این جلسه ضیاءالدین شعاعی مدیرمرکزملی مقابله باگردوغبار سازمان حفاظت محیط زیست کشور ضمن تشریح روند تشکیل توده های گردوغبار،پدیده مذکور دراستان را متأثر از کانون های واقع در کشورهای عراق ،عربستان وکانون های داخلی دانست وبخش هایی از اراضی بیابانی شهرستان های دهلران را مستعد تولیدگردوغبار معرفی کرد.

وی همچنین بر ضرورت تشکیل کمیته گردوغبار بمنظور بررسی وضعیت ریزگردها و ارائه راهکارهای مناسب تأکید کرد.

درادامه مدیرکل حفاظت محیط زیست ایلام ضمن ارائه گزارش در خصوص گردوغبارهای اخیر،روند تغییرات گردوغبار دراستان را طی سالهای ۸۴ تاکنون مورد بررسی قرارداد.

مازیار سلیمان نژاد ثبت ذرات معلق به میزان ۳۰برابر حدمجاز دربهمن ماه سال جاری را درمقایسه با آمار بلندمدت قابل توجه دانست و خواستار اجرای تمهیدات لازم جهت کاهش اثرات پدیده مذکور برسلامت ومحیط زیست شد.

وی در ادامه تکمیل شبکه پایش،تجهیز استان به سامانه های راداری وماهواره ای جهت پیش بینی گردوغبار، تثبیت اراضی بیابانی و.....را از اقدامات مؤثر دراین زمینه برشمرد.