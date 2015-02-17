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۲۸ بهمن ۱۳۹۳، ۱۲:۵۶

جام جهانی کشتی فرنگی- تهران؛

برنامه کامل رقابتها اعلام شد

برنامه کامل رقابتها اعلام شد

رقابتهای جام جهانی کشتی فرنگی 2015 تهران، عصر روز چهارشنبه با برگزاری مراسم وزن کشی آغاز می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، رقابتهای جام جهانی کشتی فرنگی 2015 روزهای 30 بهمن و اول اسفندماه در سالن 12 هزار نفری آزادی تهران و با حضور 8 تیم برتر دنیا در مسابقات جهانی 2014 ازبکستان برگزار می‌شود.

بر این اساس برنامه این رقابتها به شرح زیر است:

چهارشنبه 29 بهمن ماه:
ساعت 18 تا 19: وزن کشی تمامی اوزان و تیم ها

پنج شنبه 30 بهمن ماه:
ساعت 9:30 تا 13: مسابقات تیم به تیم گروه های یک و دو
ساعت 18 تا 19:15: مسابقات تیم به تیم گروه های یک و دو

جمعه اول اسفند ماه:
ساعت 10 تا 11:15: مسابقات برای کسب مقام هفتم و هشتم
ساعت 11:15 تا 12:30: مسابقات برای کسب مقام ششم و پنجم
ساعت 16 تا 17:30: مسابقات رده بندی
ساعت 17:30 تا 19: مسابقات فینال

کد مطلب 2499508

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