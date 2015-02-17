پدیده ریزگردها تا چند ماه آینده قابل حل نیست

به گزارش خبرنگار مهر، معصومه ابتکار پیش از ظهر امروز در کنفرانس ملی علوم و مهندسی محیط زیست در اهواز اظهار کرد: مصوبه اخیر دولت نشان دهنده توجه ویژه دولت به موضوع ریزگردهای خوزستان است. حرکت توسعه کشور باید دانش بنیان باشد و یکی از رویکردهای دولت تاکید بر نظرهای کارشناسی و پرهیز از تصمیم گیری های آنی و خلق الساعه است.

وی افزود: برای حل مشکلات باید نگاه علمی توام با دوراندیشی داشت که شاید این نگاه مورد پسند خیلی از افراد و اصحاب رسانه قرار نگیرد. اگر امروز در برخی از بخش های دولت دچار صدماتی هستیم به دلیل عدم پایبندی به قانون و نگاه غیرکارشناسی است که برای نمونه مرکز پژوهش های مجلس اعلام کرد ۷۵ درصد از برنامه چهارم توسعه کشور اجرا نشده است.

رئیس سازمان حفاظت از محیط زیست کشور اظهار کرد: طبیعت وقتی قدرت بازسازی خود را از دست بدهد به این علت است که تخریب و بهره برداری بیش از حد روی آن انجام شده است و قطعا دانش روز این مسئله را بیان می کند که با این وضعیت، طبیعت غیر قابل تجدید است که در مورد آب هم وضع به همین گونه است.

فقدان نگرش علمی

ابتکار تصریح کرد: محیط زیست، آب، خاک و همه طبیعت به هم وابسته هستند و رابطه هیدرولوژیکی دارند. بحث مهم موجود در مشکلات فقدان نگرش علمی است خیلی دوست داشتم ۱۰ روز پیش در میان مردم خوزستان حضور پیدا می کردم ولی آقای هاشمی وزیر بهداشت به نمایندگی از دولت به اهواز آمدند. لازم به ذکر است که حضور و صحبت ها بهتر است در فضایی توام با نگرش علمی و مباحث کارشناسی باشد.

وی بیان کرد: سه روز قبل، کنفرانس متعاهدین تغییر آب و هوا پایان یافت و پس از سال ها تحقیق سند اولیه ای مبنی بر توافق جدید تنظیم شد که در این سند توافق شد تا افزایش دمای زمین دیگر ادامه پیدا نکند.

رئیس سازمان حفاظت از محیط زیست کشور ادامه داد: جمعی از برترین محققان و دانشمندان جهان اتفاق نظر دارند که بالای ۹۵ درصد از مسائل و مشکلاتی مانند خشکسالی و طوفان ها همه بر اثر مداخله انسان در طبیعت است، متاسفانه تولید گازهای گلخانه ای از ۶۰ سال پیش شروع شده که این مسئله باعث افزایش دمای کره زمین شده است که قطعا این افزایش دما آثار متعددی را بر زندگی انسان ها دارد و خیلی از کشورها اعلام می کردند که این مسئله به ما هیچ ربطی ندارد و ما یخ قطبی برای آب شدن نداریم اما حالا همه متوجه شده اند که سوار بر یک کشتی و در کنار هم ساکنان کره زمین هستند و فعالیت همه افراد در هر کشور بر کشورهای دیگر نیز اثرگذار است.

ابتکار بیان کرد: همه ما در افزایش دمای زمین، کاهش بارندگی و تغییرات طبیعت تاثیر گذاشته ایم. بسیاری از جزایر کوچک اعلام کرده اند که با این تغییرات طبیعی تا چند وقت دیگر موجودیت خود را از دست داده و به زیر آب می رویم و برخی از شهرهای ساحلی نیز همین سرنوشت را خواهند داشت. بسیاری از کشورهای جهان شاهد طوفان های شدید بوده اند و شدت این طوفان ها در حال افزایش است. در توافق اخیری که از آن نام بردیم مقرر شد تا میزان تولید گازهای گلخانه ای را پایین ببرند و همه کشورها موظف به انجام این تعهد شدند.

وی عنوان کرد: کشورهای در حال توسعه اعلام می کنند که مسئولیت تاریخی تولید گازهای گلخانه ای باید بر عهده کشورهای توسعه یافته باشد. در این توافق جرائم و تحریم هایی برای کشورهایی که به کاهش گازهای گلخانه ای عمل نکنند، نیز پیش بینی شده است.

رئیس سازمان حفاظت از محیط زیست کشور افزود: همه باید بدانند که بهینه سازی مصرف انرژی با مسائل زیست محیطی ارتباط مستقیم دارد. بحث انطباق گام بعدی توافق مذکور است به این معنی که کشورها باید با تبادل اطلاعات و فناوری و استفاده از فناوری های نوین خود را با شرایط محیط زیست انطباق دهند. بخشی از این انطباق سازگاری با طبیعت است.

لزوم اصلاح الگوی کشاورزی کشور

ابتکار اظهار کرد: الگوی کشاورزی کشور باید اصلاح شود و الگوی فعلی که به کار برده می شود نه سنتی بوده و نه نوین است. کشاورزی با ۹۳ درصد از منابع آب کشور، راندمان پایین ۳۰ درصد و آلودگی های ایجاد شده به دلیل کودهای شیمیایی اصلا با شرایط زیست محیطی سازگار نیست. این تغییر الگوی کشاورزی در ارومیه برای نجات دریاچه ارومیه و در خوزستان برای نجات کارون و برخی استان های دیگر باید انجام شود.

وی گفت: این گونه تغییراتی که در حال حاضر در طبیعت شکل گرفته یک فرآیند جهانی بوده و دیگر زمان انکار گذشته است. هم اکنون بعد از مسئله صلح و امنیت، مسئله محیط زیست و گرم شدن زمین یکی از مهمترین چالش های جهانی است.

رئیس سازمان حفاظت از محیط زیست کشور تصریح کرد: حل مشکلات مربوط به طبیعت و محیط زیست نیازمند هماهنگی و مشارکت بخش خصوصی، تمامی دستگاه ها، دانشگاه ها و سازمان ها هستیم. در توافق فوق پرداخت خسارت به کشورهای مختلف پیش بینی شده که صندوقی هم برای کمک به کاهش میزان گازهای گلخانه ای و انطباق بیشتر کشورها تشکیل شده است. فعلا تنها سند این توافق تنظیم شده است ولی تا پایان سال جاری میلادی حتما قطعی می شود.

ابتکار عنوان کرد: کشور ایران در ۲۳ سال اخیر حدود ۱.۵ درجه افزایش دما داشته است. در خوزستان در ۱۰ سال گذشته افزایش بیش از حد کانون های فرسایش بادی را داشته ایم. با مسئله تغییر اقلیم باید با نگرش علمی برخورد کرد. در حال حاضر باید مردم را در مقابل آسیب های آنی مجهز کنیم. در مصوبه اخیر دولت اعتباراتی برای واکنش سریع، تجهیز مراکز درمانی، سیستم های تهویه، پیش بینی، هشدار و حمل و نقل عمومی دیده شده است. باید شرایط واکنش سریع را تامین کرده و مخاطرات ناشی از حوادث را به حداقل برسانیم.

محوریت دانشگاه های محلی در بررسی وضعیت ریزگردها

وی ادامه داد: دانشگاه های محلی به علت اینکه درد مردم و طبیعت را خوب می شناسند باید محوریت کار قرار بگیرند چون از نزدیک هم با مسئله مواجه هستند. این مطالبات بلند مدت منجر به تدوین روش های علمی مقابله با ریزگردها می شود.

رئیس سازمان حفاظت از محیط زیست کشور اظهار کرد: سیستان و بلوچستان هم همین مشکلات را دارد، چین و پکن نیز سال ها با مسئله گرد و غبار درگیر بود و کمیته ملی المپیک هم به همین دلیل برای برگزاری این مراسم اجازه برگزاری این المپیک را به پکن نداد.

راه مواجهه با ریزگردها ایجاد فضای نگرانی نیست

ابتکار گفت: راه مواجهه ایجاد فضای نگرانی در جامعه نیست، البته مردم باید بتوانند حرف خودشان را بزنند اما مواجهه با این موضوع باید علمی باشد. هیچکس و هیچ مسئولی نمی تواند بگوید این مسئله بعد از چند ماه حل می شود.

وی عنوان کرد: کشورهای منطقه مانند عراق هم یکی از منشاء های اصلی این پدیده است حال چگونه می توان با توجه به اینکه عراق حتی یک دولت پایدار و مسلط به عرصه سرزمینی ندارد مشکلات مربوط را حل کرد که علاوه بر این طی چند سال اخیر اردن، عربستان و افریقا هم اضافه شده است.

رئیس سازمان حفاظت از محیط زیست کشور تصریح کرد: سازمان جنگل ها و مراتع ما یکی از موفق ترین دستگاه های شناخته شده در جهان است این مسائل زیست محیطی مشکلاتی قابل حل هستند و عزم و اراده دولت بر حل این معضلات است. این حرکتی است که باید پشتوانه اجتماعی باشد.

ابتکار گفت: این خطه سرزمین ایثار و فداکاری است و ما وامدار آن هستیم و هرگز جایگاه رفیع این سرزمین را فراموش نخواهیم کرد.

