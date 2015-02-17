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۲۸ بهمن ۱۳۹۳، ۱۲:۵۹

جهانگیر در پاسخ به مهر عنوان کرد:

سن۷۰ درصد زندانیان کشور زیر ۴۰ سال است/ حمایت از فرزندان زندانیان

سن۷۰ درصد زندانیان کشور زیر ۴۰ سال است/ حمایت از فرزندان زندانیان

خرم آباد - رئیس سازمان زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور گفت: ۷۰ درصد زندانیان کشور زیر ۴۰ سال هستند.

به گزارش خبرنگار مهر، علی اصغر جهانگیر ظهر سه شنبه در حاشیه افتتاح بازداشتگاه موقت خرم آباد در پاسخ به سوال خبرنگار مهر اظهار داشت: بیشترین فراوانی سن زندانیان یعنی حدود ۷۰ درصد آنها زیر ۴۰ سال سن دارند.

وی ادامه داد: این آمار نشان می دهد که بخش عمده ای از زندانیان در دوران اوج شکوفایی، کارآفرینی و اثربخشی به زندان کشیده می شوند.

رئیس سازمان زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور عنوان کرد: از سوی دیگر ۵۰ درصد از زندانیان کشور نیز متاهل هستند.

جهانگیر افزود: با توجه به آمار زندانیان متاهل و اینکه برخی از آنها دارای فرزندان کوچک و دانش آموز هستند برای حمایت از این فرزندان برنامه ریزی کرده ایم.

وی یادآور شد: در این راستا هفته گذشته با وزیر آموزش و پرورش قرار شد تفاهم نامه ای را امضا کنیم که در این بخش به کمک دانش آموزان و کودکانی که سرپرست آنها در زندان به سر می برد بیاییم.

رئیس سازمان زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور ادامه داد: در این راستا کمک های ویژه به این دانش آموزان از طریق مددکاری ها و انجمن های مشاوره سازمان صورت خواهد گرفت.

جهانگیر در بخش دیگری از سخنان خود به فعالیتهای فرهنگی در زندانها اشاره کرد و گفت: در این راستا کارهای گسترده ای در سطح همه زندانهای کشور انجام می شود.

وی با اشاره به برگزاری مسابقات کتابخوانی در زندانهای کشور افزود: مسابقات قرآن و کتابخوانی به طور مرتب در زندانهای کشور برگزار می شود.

کد مطلب 2499529

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