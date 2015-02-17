سن۷۰ درصد زندانیان کشور زیر ۴۰ سال است/ حمایت از فرزندان زندانیان

به گزارش خبرنگار مهر، علی اصغر جهانگیر ظهر سه شنبه در حاشیه افتتاح بازداشتگاه موقت خرم آباد در پاسخ به سوال خبرنگار مهر اظهار داشت: بیشترین فراوانی سن زندانیان یعنی حدود ۷۰ درصد آنها زیر ۴۰ سال سن دارند.

وی ادامه داد: این آمار نشان می دهد که بخش عمده ای از زندانیان در دوران اوج شکوفایی، کارآفرینی و اثربخشی به زندان کشیده می شوند.

رئیس سازمان زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور عنوان کرد: از سوی دیگر ۵۰ درصد از زندانیان کشور نیز متاهل هستند.

جهانگیر افزود: با توجه به آمار زندانیان متاهل و اینکه برخی از آنها دارای فرزندان کوچک و دانش آموز هستند برای حمایت از این فرزندان برنامه ریزی کرده ایم.

وی یادآور شد: در این راستا هفته گذشته با وزیر آموزش و پرورش قرار شد تفاهم نامه ای را امضا کنیم که در این بخش به کمک دانش آموزان و کودکانی که سرپرست آنها در زندان به سر می برد بیاییم.

رئیس سازمان زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور ادامه داد: در این راستا کمک های ویژه به این دانش آموزان از طریق مددکاری ها و انجمن های مشاوره سازمان صورت خواهد گرفت.

جهانگیر در بخش دیگری از سخنان خود به فعالیتهای فرهنگی در زندانها اشاره کرد و گفت: در این راستا کارهای گسترده ای در سطح همه زندانهای کشور انجام می شود.

وی با اشاره به برگزاری مسابقات کتابخوانی در زندانهای کشور افزود: مسابقات قرآن و کتابخوانی به طور مرتب در زندانهای کشور برگزار می شود.