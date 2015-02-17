به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله غلامعلی صفایی بوشهری ظهر سهشنبه در همایش ملی نماز و نیایش در بوشهر اظهار داشت: برگزاری این نوع همایشها باعث ارتقای سطح فرهنگ در محیط دانشگاهها و همچنین در سطح جامعه میشود.
وی اضافه کرد: اگر فضاهای علمی ما بر بال فرهنگ دینی قرار بگیرد، به سمتی میرود که اثربخش است که نتیجه و حاصل آن کرامت انسانی خواهد بود.
امام جمعه بوشهر با بیان اینکه علم یک هدیه الهی با مبدا و مقصد الهی است، افزود: انسان با کشف پدیدههای اعتباری و پدیدههای واقعی و ایجاد گذارههایی برای تبدیل آنها به محصولات نو پیدا، مسیر پیشرفت را طی میکند.
وی با اشاره به تاکید خداوند و انبیای الهی بر لزوم حرکت انسان در مسیر علم و عقلانیت و کسب علم، اذعان داشت: تردیدی نیست که علم اقتدارآفرین است؛ حوزه معرفت علم به حقایق عالم خلقت را مکشوف میکند.
علم سالها است که از بستر کرامت انسانی فاصله گرفته است
آیتالله صفایی بوشهری با بیان اینکه علم سالها است که با این همه اهمیت از بستر کرامت انسانی فاصله گرفته است، خاطرنشان ساخت: جهان سلطه با علم مدیریت استعمار سیاسی و اقتصادی میکند و تهاجم فرهنگی خود را با ابزار دینی به پیش میبرد.
وی افزود: جهان سلطه با استفاده از ابزارهای فناوری اطلاعات اندیشههای سلطهگرایانه خود را پیاده میکنند و دگردیسی فرهنگها و اندیشهها و بنیادهای فکری را به کار میگیرد.
نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه بوشهر گفت: وقتی علم در کنار فرهنگ باشد؛ این علم نور میشود و هم دانشمند به نور منور میشود و هم جامعه را منور میکند اما اگر این علم در بستر غیر دینی باشد یا فرهنگ تجاوز و سلطهگری باشد، این علم آتش میشود و این علم دانشمند و جامعه را میسوزاند.
جهان همیشه شاهد اسارت علم بوده است تا استکبار علم را در اختیار بگیرد
وی با بیان اینکه جهان همیشه شاهد اسارت علم بوده است تا استکبار علم را در اختیار بگیرد، اذعان داشت: اگر علم محصول فرهنگ الهی باشد آن علم آسمانی می شود و محصولش کرامت انسانی است ولی اگر علم سکولار یا علم ضد دین باشد، محصولش کشتار جمعی جهان و اسارت فرهنگی در جهان میشود.
آیتالله صفایی بوشهری با بیان اینکه جهان علم دچار یک تضاد جدی در همه علوم شده است، اضافه کرد: دانشگاههای جهان اعلام میکنند که علمگرائی به معنای دقیق خود یعنی علم برای علم است و سپس علم و محصولش در اختیار قدرت قرار میگیرد.
نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه بوشهر تصریح کرد: اسلام بیان کرده است که عالم بیش از علمش ارزش دارد و عالم بهتر از علم است.
وی با تاکید بر اینکه باید در عرصه علوم تجربی به سمت تولید علوم گام برداریم، خاطرنشان ساخت: باید علم را به محصول تبدیل کنیم و به مرجعیت علمی برسیم.
نماز از اهمیت بسیار زیادی برای ترویج معنویت در جامعه برخوردار است
آیتالله صفایی بوشهری با تاکید بر اینکه دانشگاهها باید به دنبال نهادینه کردن فرهنگ اسلامی و پیوست فرهنگی در ابعاد مختلف باشند، اذعان داشت: نماز از اهمیت بسیار زیادی برای ترویج معنویت در جامعه برخوردار است.
وی در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع عرفان و نماز پرداخت و افزود: انسان در محیطی که قرار بگیرد با ان محیط وفق پیدا میکند و شرایط ان محیط بر او تاثیر میگذارد.
امام جمعه بوشهر به راهبردهای شیطان برای اسارت انسان اشاره کرد و بیان داشت: انسان برای اینکه خود را از این دام نجات دهد باید بر بالی بنشیند که او را به معراج الهی ببرد که این بال نماز است.
وی با بیان اینکه نماز مایه نجات انسان از باتلاق متعفن دنیا است، ادامه داد: نماز دارای سه بخش ظاهر و باطن و اسرار است که اگر نماز ما ظاهری باشد فقط در زمان نماز نجات پیدا میکنیم و اگر نماز ما باطنی باشد انسان تربیت میشود و اگر نماز با اسرار بخوانیم و فلسفه جزءجزء نماز را بدانیم فرد میشود کسی که عارف و محرم اسرار الهی است.
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