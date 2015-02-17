امداد رسانی به ۱۲۷مسافر گرفتار شده دربرف و کولاک راه های کرمانشاه

به گزارش خبرنگار مهر، عادل شفیعی پیش از ظهر سه شنبه در جمع خبرنگاران، با اشاره به شدت بارش برف طی روز گذشته در برخی محورهای مواصلاتی استان کرمانشاه، اظهار داشت: لغزندگی و مسدود شدن سطح جاده ها باعث بروز ۴ حادثه جاده ای در سطح استان شد.

وی افزود: در این حوادث ۷ نفر مصدوم شدند که از این تعداد ۴ تن به صورت سرپایی مداوا و ۳ نفر دیگر که جراحت بیشتری داشتند با استفاده از آمبولانس های حاضر به نزدیکترین مرکز درمانی انتقال یافتند.

شفیعی گفت: ۱۰ تیم عملیاتی متشکل از ۴۵ امدادگر و نجاتگر با همراه داشتن لوازم امدادی از قبیل ست نجات، آمبولانس، وسایل و تجهیزات امداد و کمک های اولیه جهت یاری رساندن و رها سازی گرفتاران در برف و کولاک از نزدیکترین پایگاه های جمعیت هلال احمر استان کرمانشاه به محل حوادث اعزام شدند.

مدیر عامل جمعیت هلال احمر استان کرمانشاه خاطر نشان کرد: امدادگران و نجاتگران حاضر در صحنه حوادث با استفاده از تجهیزات و لوازم، اقدام به بستن زنجیر چرخ و رها سازی خودروها و هدایت آنها به مکان امن کرده، همچنین مکانی را جهت اسکان و استراحت ۱۲۰ تن از گرفتاران مهیا کردند.