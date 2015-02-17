  1. استانها
  2. کرمانشاه
۲۸ بهمن ۱۳۹۳، ۱۳:۱۱

شفیعی خبر داد:

امداد رسانی به ۱۲۷مسافر گرفتار شده دربرف و کولاک راه های کرمانشاه

امداد رسانی به ۱۲۷مسافر گرفتار شده دربرف و کولاک راه های کرمانشاه

کرمانشاه- مدیر عامل جمعیت هلال احمر استان کرمانشاه از امداد رسانی به ۱۲۷ مسافر گرفتار شده در برف و کولاک در راه های استان طی شب گذشته خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، عادل شفیعی پیش از ظهر سه شنبه در جمع خبرنگاران، با اشاره به شدت بارش برف طی روز گذشته در برخی محورهای مواصلاتی استان کرمانشاه، اظهار داشت: لغزندگی و مسدود شدن سطح جاده ها باعث بروز ۴ حادثه جاده ای در سطح استان شد.

وی افزود: در این حوادث ۷ نفر مصدوم شدند که از این تعداد ۴ تن به صورت سرپایی مداوا و ۳ نفر دیگر که جراحت بیشتری داشتند با استفاده از آمبولانس های حاضر به نزدیکترین مرکز درمانی انتقال یافتند.

شفیعی گفت: ۱۰ تیم عملیاتی متشکل از ۴۵ امدادگر و نجاتگر با همراه داشتن لوازم امدادی از قبیل ست نجات، آمبولانس، وسایل و تجهیزات امداد و کمک های اولیه جهت یاری رساندن و رها سازی گرفتاران در برف و کولاک از نزدیکترین پایگاه های جمعیت هلال احمر استان کرمانشاه به محل حوادث اعزام شدند.

مدیر عامل جمعیت هلال احمر استان کرمانشاه خاطر نشان کرد: امدادگران و نجاتگران حاضر در صحنه حوادث با استفاده از تجهیزات و لوازم، اقدام به بستن زنجیر چرخ و رها سازی خودروها و هدایت آنها به مکان امن کرده، همچنین مکانی را جهت اسکان و استراحت ۱۲۰ تن از گرفتاران مهیا کردند.

کد مطلب 2499540

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها