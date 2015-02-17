تصاویر خودروی جدید بنز / عرضه محدودی از نسل جدید

به گزارش خبرگزاری مهر، خودروساز آلمانی از نسل هفتم SL-Class در نمایشگاه خودرو ژنو رونمایی خواهد کرد. همزمان با پنجاه و پنجمین سالگرد قهرمانی کلاس SL مرسدس بنز که در مسابقات جاده ای Mille Miglia ایتالیا در سال 1955 صورت گرفت، نسخه متفاوتی از این کلاس عرضه خواهد شد.

خودرو جدید در دو مدلSL400 و SL500 ساخته خواهد شد. نسخه جدید مرسدس بنز دو سرنشینه بوده و از قابلیت های آن می توان به مواردی مانند: موتور توربو شارژ 3 لیتری V6 با قدرت پیشرانه 328 اسب بخار اشاره کرد.

بنز اعلام کرده است که نسخه جدید تنها در تعداد محدود 500 عددی و با رنگ مگنت سیاه و سفید طرح فلزی عرضه خواهند شد. اما طرفداران خودروهای بنز انتخاب رنگ های دیگری را نیز دارند و می توانند رنگ های دیگر را نیز برگزینند.

قیمت پکیج مدل SL400 در حدود 14,800 یورو (16,772 دلار) و برای SL500 در حدود 12,800 یورو (14,509 دلار) تخمین زده شده است. نمایشگاه اتومبیل ژنو از 5 مارس (ماه آینده) آغاز خواهد شد.