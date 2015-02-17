مسابقات سراسری قرآن مدهامتان به میزبانی اهواز برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، همایون قنواتی پیش از ظهر امروز در نشست خبری نهمین دوره مسابقات سراسری قرآن مدهامتان، ظرفیت اهواز برای میزبانی این رویداد فرهنگی مهم را خوب توصیف کرد و گفت: خوزستان از دیرباز در مباحث فرهنگی خصوصا قرآن از استان های مطرح و صاحب سبک بوده و در زمینه های مختلف تخصصی قرآن همیشه رتبه های بالا توسط خوزستانی ها کسب شده است. فراموش نکنیم که پایه گذاری گروه های تواشیح که در کنار علوم قرآنی از مهمترین مباحث دینی است در استان خوزستان شکل گرفت و به سایر نقاط کشور رفت.

وی ادامه داد: با توجه به تجربه خوبی که پیش از این در برگزاری مسابقات سراسری قرآن مدهامتان داشتیم درخواست میزبانی نهمین دوره آن را نیز به وزارت ارشاد ارسال کردیم که با نظر مثبت آنها مواجه شد و بر این اساس از سی ام بهمن ماه تا سوم اسفند میزبان قاریان و حافظان مطرح کشوری هستیم. مراسم افتتاحیه و مسابقات در حسینیه امام رضا (ع) کیانپارس اهواز و اختتامیه نیز به میزبانی تالار مهتاب برگزار می شود.

قنواتی در ادامه در خصوص برنامه هایی که در کنار مسابقات سراسری قرآن برگزار می شوند، اظهار کرد: در این دوره از مسابقات در نظر داریم برنامه های جنبی و مهمی داشته باشیم که شامل تشویق و تجلیل از دستگاه ها و خادمان قرآنی و مهمتر از آن تجلیل از شهدای قرآنی با دعوت از خانواده های آنان برای حضور در مراسم همراه است.

وی از معرفی خانواده قرآنی برای نخستین بار در این دوره از مسابقات به عنوان یکی از برنامه های تاثیر گذار یاد کرد و گفت: در این دوره از مسابقات معرفی و تجلیل از یک خانواده قرآنی که همه اعضای آن حافظ قرآن هستند را داریم و امیدواریم این مساله به الگوی خوبی برای همه در سطح کشور تبدیل شود.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی خوزستان تصریح کرد: در این دوره از مسابقات حجت ‌الاسلام محمدرضا حشمتی معاون قرآن و عترت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به عنوان مهمان وی‌‌‌‌ژه حضور دارند و ما از این فرصت استفاده کرده شرایطی برای دیدار با موسسات فرهنگی و قرآنی استان برای وی ترتیب داده ایم. البته لازم می دانم اشاره کنم که خوشبختانه خوزستان به لحاظ آماری بیشترین تعداد این موسسات را در اختیار دارد و این امر حاکی از اهمیت بسیار بالایی دارد که مردم استان به امور دینی می دهند.

قنواتی در پایان گفت: در دوره قبل این مسابقات که ما نیز میزبان بودیم موفق شدیم به لحاظ امتیازی رتبه اول را کسب کنیم و در دوره پیش رو نیز امید بسیار بالایی برای اول شدن داریم. مراحل استانی و انتخابی را خیلی سخت گیرانه برگزار کردیم و نفرات ممتازی را در مرحله کشوری داریم که این امر امیدواری ما را برای اول شدن دو چندان می کند.