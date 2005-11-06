مشكل كسر بودجه 23 ميلياردي كميته المپيك جدي است// براي تيم فوتبال اميد پيش بيني بودجه يك ميليارد و هشتصد ميليون توماني داشتيم

علي كفاشيان با بيان اين مطلب به خبرنگار" مهر" افزود: اكثر فدراسيونهاي ورزشي برنامه هاي آماده سازي خود را براي بازيهاي آسيايي قطر و المپيك پكن را اعلام كردند، ولي براي اجراي تمامي اين برنامه ها با مشكلات مالي عديده اي روبرو هستيم و اين در حالي است كه سطح انتظارات و توقعات مردم از ورزش كشور بالا رفته ولي بودجه هاي اختصاص يافته تناسبي با سطح توقعات ندارد.

كفاشيان اضافه كرد: از كل بودجه 30 ميليارد توماني مورد نياز كميته المپيك كه از برآورد برنامه هاي فدراسيونها بدست آمده تنها 7 ميليارد تومان به كميته ملي المپيك اختصاص يافته و اين در حالي است كه ظرف يكسال آينده بايد اردوهاي آماده سازي تيم هاي ملي، برنامه هاي تداركاتي ، اعزامهاي خارجي و... را انجام دهيم كه بدليل كسر بودجه موجود در اجراي اين برنامه ها با مشكلات جدي روبروهستيم و با اين شرايط نمي توان به كسب جايگاهي بهتر از بازيهاي بوسان كره جنوبي و المپيك آتن اميدوار بود.

وي با تاييد بودجه يك ميليارد وهشتصد ميليون توماني براي آماده سازي تيم اميد تصريح كرد: چنين اعتباراتي براي ساير فدراسيونهاي ورزشي نيز پيش بيني شده است، ولي بودجه مورد نياز براي تيم اميد بواسطه حساسيت وعلاقمندي كه در سطح جامعه نسبت به رشته فوتبال وجود دارد تاحدودي اين مقدار بودجه را برجسته كرده درحاليكه ساير فدراسيونها نيز كم و بيش درخواست اعتبارات مشابهي را داشته اند.

دبيركل كميته ملي المپيك پيرامون جلسه روز گذشته مسئولان فدراسيونهاي اعزامي به بازيهاي غرب آسيا با رئيس سازمان تربيت بدني گفت: دراين جلسه اهداف حضور در بازيهاي غرب آسيا براي فدراسيونهاي مختلف مشخص شد كه براين اساس دو هدف عمده براي ورزش كشور دربازيهاي غرب آسيا تدوين شد: اول جنبه تداركاتي و آمادگي تيمها براي بازيهاي آسيايي قطر وكسب تجربه دراين رقابتها و دوم كسب مدال و مدال آوري تيمهاي اعزامي كه براساس اين دوهدف مقرر شد با اولويت مدال آوري تيمهايي كه ازشانس بيشتري براي كسب مدال برخوردارند به بازيهاي غرب آسيا اعزام شوند.

كفاشيان در بخش پاياني سخنان خود پيرامون اينكه كميته ملي المپيك و سازمان تربيت بدني چه تلاشهايي را براي تامين كسر بودجه كميته المپيك انجام داده اند، گفت: با رايزني هايي كه با دولت و سازمان برنامه و بودجه داشتيم درتلاش هستيم تا اعتبارات مورد نياز را از طريق دستهاي اجرايي مختلف تامين كنيم و اميدواريم با همكاري دولت اين امر هرچه سريعتر تحقق پيدا كند تا بتوانيم برنامه هاي اعلام شده از سوي فدراسيونها را بطوركامل به مرحله اجرا درآوريم و زمينه موفقيت تيمهاي ملي كشورمان را دربازيهاي آسيايي و المپيك پكن افزايش دهيم.