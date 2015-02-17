به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام عبدالرضا ایزدپناه قبل از ظهر سه شنبه در نشست مطبوعاتی که در اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی قم برگزار شد با اشاره به برگزاری نمایشگاه استانی کتاب قم از ۳۰ بهمن‌ماه عنوان کرد: گرچه در حال حاضر وضعیت مالی نشر و کتاب دارای مشکل است اما با این وجود اهتمام اهالی نشر قم به برگزاری نمایشگاه استانی کتاب قابل تقدیر است.

وی در ادامه با اشاره به اینکه وضعیت خرید کتاب از ناشران قم امسال وضعیت نسبتا خوبی داشته بیان داشت: در سال جاری تهران نزدیک به نیم میلیون کتاب از قم خریداری کرده است.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی قم ادامه داد: در این مدت نیز اداره کل فرهنگ و ارشاد استان قم نزدیک به ۲۰۰ میلیون جلد کتاب از ناشران قمی خریداری کرده است.

وی در ادامه به برگزاری دو نمایشگاه کتاب در قم اشاره و بیان داشت: در سال جاری استان قم با وجود مشکلات نمایشگاه کتاب حوزه دین را با چهار میلیارد تومان گردش مالی برگزار کرد و نمایشگاه کتاب استانی را نیز ۳۰ بهمن برگزار می‌کند.

وی به استقبال چشمگیر ناشران از نمایشگاه استانی قم خبر داد و بیان کرد: استقبال از نمایشگاه نسبت به نمایشگاه سال گذشته یک سوم افزایش داشته است.

حجت الاسلام ایزدپناه در ادامه به غرفه کودک و نوجوان نمایشگاه اشاره و ابراز داشت: یک طبقه مستقلا در اختیار ناشران بخش کودک و نوجوان قرار گرفته است.

وی گفت: نشست نقد کتاب، رونمائی از آثار ارزشمند از برنامه‌های جانبی نمایشگاه استانی کتاب قم است.