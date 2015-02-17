شرکت در جشنواره علم تاعمل فرصتی برای معرفی ظرفیت های کردستان است

به گزارش خبرنگارمهر، حسین فیروزی امروزسه شنبه در جلسه هماهنگی شرکت در جشنواره و نمایشگاه ملی علم تا عمل که در سالن شهدای گمنام استانداری تشکیل شد، با اشاره به اینکه این پنجمین دوره این جشنواره و نمایشگاه از ۳ لغایت ۷ اسفند در مصلی امام خمینی (ره) تهران برگزار می شود، گفت: این جشنواره به منظور تحقق و و نشان دادن توان استان های سراسر کشور در اقتصاد دانش بنیان برگزار می شود.

وی عنوان کرد: در برنامه هایی هم چون چشم اندازبیست ساله، برنامه پنج ساله توسعه، ابلاغیه مقام معظم رهبری در مورد اقتصاد مقاومتی که نقشه راه توسعه کشور هم محسوب می شوند به اقتصاد دانش بنیان اشاره و تاکید شده است.

وی بیان کرد: حمایت از واحدهای دانش بنیان و معرفی و قراردادن آنها به صورت الگو جلوه ای عینی از برگزاری این جشنواره و نمایشگاه است.

معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی استاندار کردستان ادامه داد: شرکت های دانش بنیانی که توانسته اند بین ایده، عمل و تولید ارتباط خوبی برقرار کنند و دانش را تبدیل به ثروت کردند برای شرکت در این نمایشگاه انتخاب شدند.

فیروزی با اشاره به اینکه دست اندرکاران و برگزارکنندگان این جشنواره به دنبال تبدیل کردن آن به برند ملی هستند، اظهارداشت: هر شرکتی که به این جشنواره راه یابد بی شک بهتر می تواند محصولات خود را عرضه کند و دیگر نیازی به تبلیغات وسیع نخواهد داشت.

وی با بیان اینکه از استان ۲۰ شرکت دانش بنیان در این جشنواره و نمایشگاه شرکت می کنند، عنوان کرد: پنج شرکت دانش بنیان استان هم که نسبت به سایر شرکت ها ایده بیشتری را به تولید رساندند به عنوان برگزیده استانی معرفی می شوند.

وی اظهارداشت: متاسفانه تاکنون ظرفیت ها و پتانسیل های استان به خوبی در سطح کشور معرفی و شناسانده نشده است.

وی عنوان کرد: برگزاری جشنواره و نمایشگاه ملی علم تا عمل در تهران فرصت مناسبی برای معرفی استعدادها و توانمندی های استان و هم چنین معرفی نیروهای خلاق، کارآفرین و نوآور این استان به تمامی کشور است.

معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی استاندار کردستان بر حضور مدیران دستگاه های اجرایی و اصحاب رسانه استان در این نمایشگاه تاکید کرد و گفت: مدیران دستگاه های اجرایی استان به همراه مسئولان روابط عمومی خود در این نمایشگاه شرکت و گزارش آن را به صورت مستند تهیه و سپس در جلسات و نشست هایی در استان آن را ارائه کنند.

فیروزی بیان کرد: به دستاوردهای امسال نمایشگاه باید توجه بیشتری شود چراکه برترین فناوری های کشور در این نمایشگاه شرکت و در معرض دید بازدیدکنندگان قرار داده می شود.

وی ادامه داد: از استان کردستان هم ۲۰ واحد فناور در این نمایشگاه شرکت می کنند و انتظار می رود مسئولان استان از غرفه های این شرکت ها بازدید به عمل آورند.

وی گفت: نیاز به تعامل و همکاری تمامی دستگاه های اجرایی استان برای حضوری چشمگیر در راستای معرفی مطلوب استان داریم.