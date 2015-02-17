نقش کلیدی وزارت بهداشت در کاهش تلفات جاده ای/اهمیت صندلی کودک

به گزارش خبرنگار مهر، پروفسور علی گرجی روز سه شنبه در نشست خبری چهارمین گردهمایی بین المللی ایمنی راه و دومین گردهمایی بین المللی نوروتروما که قرار است 29 یهمن تا یکم اسفند ماه سال جاری در سالن همایش های ساختمان توانبخشی جمعیت هلال احمر برگزار شود، گفت: صندلی کودک باعث کاهش 60 تا 70 درصدی مرگ و میر کودکان در حوادث ترافیکی می شود.

وی بر تقویت نقش جامعه پزشکی در کاهش تصادفات جاده ای تاکید کرد و افزود: وزارت بهداشت نقش کلیدی در کاهش حوادث ترافیکی دارد. اما، این نقش در حال حاضر کم رنگ است.

به گفته پروفسور گرجی، وزارت بهداشت باید حداقل 50 درصد در کاهش تلفات جاده ای نقش داشته باشد.

وی با اعلام اینکه در کشور آلمان 30 سال قبل 25 هزار نفر در حوادث ترافیکی جان خود را از دست می دادند که این آمار در حال حاضر به 3700 نفر کاهش یافته است، افزود: بررسی ها نشان می دهد که 90 درصد سهم کاهش تلفات ترافیکی در این کشور بر عهده تیم پزشکی بوده است.

رئیس چهارمین گردهمایی بین المللی ایمنی راه و دومین گردهمایی بین المللی نوروتروما، با اشاره به افزایش تلفات حوادث جاده ای در ایام نوروز، اظهارداشت: از همین حالا می توان پیش بینی کرد که چند هزار خانواده بعد از تعطیلات نوروزی، عزاردار می شوند. در حالی که می توان، با آموزش و پیشگیری، از آمار تلفات جاده ای حتی به اندازه یک نفر، جلوگیری کرد.