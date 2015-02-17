مشعل المپیاد فرهنگی ورزشی کارگران کشور در گلستان روشن شد

به گزارش خبرنگار مهر، مشعل المپیاد فرهنگی ورزشی کارگران کشور ظهر سه شنبه در آستانه امامزاده عبدالله شهرستان گرگان با حضور مسئولان و ورزشکاران استان، روشن شد.

در آئین روشن شدن و حمل مشعل این المپیاد، مدیران کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی و ورزش و جوانان استان و دیگر مسئولان استانی و شهرستانی حضور داشتند. همچنین غلامرضا مازندرانی سرمربی تیم ملی کبدی در بازی های آسیایی کره جنوبی، مصطفی نودهی کاپیتان اسبق تیم ملی کبدی، فاضل اتراچالی ملی پوش کبدی، فرزاد شکوهی ملی پوش اسکواش و احسان کلاسنگیانی قهرمان ملی تکواندو استان گلستان، به نمایندگی از جامعه ورزشی استان مشعل مسابقات را به صورت نمادین روشن و حمل کردند.

پس از ادای احترام به مقام والای شهدا در امامزاده عبدالله گرگان و برگزاری مراسمی در شرکت شیر پاستوریزه پگاه گلستان، مشعل المپیاد وارد شهرستان کردکوی شد و طبق برنامه، بعدازظهر امروز وارد استان مازندران محل برگزاری مسابقات خواهد شد.

مشعل المپیاد پس از گلستان وارد محل برگزاری مسابقات می شود

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی در این مراسم گفت: یکی از فعالیت های عمده وزارتخانه تعاون، کار و رفاه اجتماعی ارتقای محیط سلامت و ورزش کارگران کشور است.

امرالله عباسی سطح فعالیت های ورزشی در جامعه کارگری استان را مطلوب خواند و افزود: هر اندازه کارفرمایان سرمایه گذاری بیشتری در مقوله ورزش کارگران داشته باشند، مشکلات کمتر و بهره وری کار افزایش می یابد.

عباسی تصریح کرد: کارگران استان با ورود به عرصه ورزش، توانمندی گلستان در عرصه های تولید و نظم و انضباط و ارتباط مطلوب بین کارگر و کارفرما را به معرض نمایش گذاشتند.

وی اظهار کرد: مشعل المپیاد ورزش های کارگری با شعار «اقتدار میهن اسلامی از خلیج فارس تا دریای خزر» از ۱۰ استان کشور عبور کرده است و روز گذشته (دوشنبه) وارد شهرستان گنبدکاووس شد.

وی افزود: این مشعل، ظهر امروز به شهرستان کردکوی رفته است و بعدازظهر از استان گلستان خارج و وارد استان مازندران خواهد شد.

به گفته عباسی، استان گلستان در ۱۰ رشته ورزشی از جمله والیبال سالنی و ساحلی، بسکتبال، تنیس روی میز، دوچرخه سواری و کشتی در این المپیاد شرکت خواهد کرد.

المپیاد فرهنگی ورزشی کارگران کشور در تاریخ پنجم تا نهم اسفندماه در ۲۵ رشته ورزشی شامل ۲۰ رشته در بخش آقایان و پنج رشته در بخش بانوان در استان مازندران برگزار خواهد شد و افراد برتر به مسابقات جهانی کشور ایتالیا اعزام خواهند شد.