زورگیر خیابان جشنواره تهرانپارس را شناسایی کنید

به گزارش خبرگزاری مهر، ۱۹ دی ۹۳ فردی با مراجعه به گشت کلانتری ۱۴۴ تهرانپارس به مأموران اعلام کرد که توسط دو سرنشین یک دستگاه خودرو مورد زورگیری قرار گرفته است.با تشکیل پرونده مقدماتی با موضوع زورگیری و به دستور جانشین دادسرای ناحیه ۳۴ تهران، پرونده برای رسیدگی در اختیار پایگاه چهارم پلیس آگاهی تهران بزرگ قرار گرفت.

اظهارات مالباخته

مالباخته پس از حضور در پایگاه چهارم پلیس آگاهی تهران بزرگ به کارآگاهان گفت ساعت ۱۷ عصر ۱۹ دیماه در خیابان جشنواره تهرانپارس دو سرنشین یک دستگاه پراید سرمه ای رنگ با تهدید چاقو و قمه به سمت من حمله ور شده و اقدام به گرفتن عابر بانک بنده حاوی مبلغ ۴ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان وجه نقد و رمز آن کرده و به سرعت از محل دور شدند.

شناسایی تصویر متهم

با توجه به اظهارات مالباخته مبنی بر سرقت عابربانک مالباخته، تراکنش مالی عابربانک مسروقه انجام شده و کارآگاهان اطلاع پیدا کردند که سارقان بلافاصله پس از سرقت، با مراجعه به طلافروشی واقع در منطقه تهرانپارس – خیابان ۱۹۶ شرقی، اقدام به برداشت سکه طلا به مبلغ ۴ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان نموده و پس از آن با مراجعه به یک طباخی در فلکه سوم تهرانپارس خود را میهمان کرده اند.

با بدست آمدن محل دقیق طلافروشی، تصاویر دوربین های مداربسته محل مورد بازبینی قرار گرفت و با بهره گیری از اطلاعات ارائه شده از سوی مالباخته، تصویر یکی از سارقان مورد شناسایی قرار گرفت.

مرکز اطلاع ر سانی پلیس آگاهی تهران بزرگ با انتشار این خبر اعلام کرد: با توجه به ادامه رسیدگی به پرونده در پایگاه چهارم پلیس آگاهی و به جهت شناسایی و دستگیری متهمان، دستور انتشار تصویر بدست آمده ی یکی از سارقان از سوی مقام قضایی صادر شده است.

از کلیه شهروندانی که موفق به شناسایی تصویر متهم تحت تعقیب پایگاه چهارم پلیس آگاهی شدند ،درخواست می شود تا هرگونه اطلاعات در خصوص هویت واقعی، مخفیگاه یا محل های تردد این شخص را از طریق شماره تماس ۲۱۸۶۶۳۵۸ در اختیار کارآگاهان پایگاه چهارم پلیس آگاهی تهران بزرگ قرار دهند.