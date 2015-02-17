به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از فدراسیون جانبازان و معلولان، با توجه به اینکه در نشست اخیر هیئت رئیسه IPC مقرر شد این رشته از بازی های پارالمپیک 2016 به بعد از گردونه مسابقات خارج شود، کشورهای عضو کمیته بین المللی پارالمپیک برای جلوگیری از عملی شدن این امر، اقداماتی را آغاز کردند.

بهروز برجسته با اعلام این خبر گفت: جنبش‌های مختلفی در شبکه‎های اجتماعی برای جلوگیری از حذف رشته فوتبال هفت نفره تشکیل شده و همچنین کمیته‌های ملی پارالمپیک کشورهای مختلف نیز با نامه‌نگاری برای جلوگیری از این مساله اقدام کرده‌اند.

وی در ادامه افزود: کمیته ملی پارالمپیک ایران نیز با ارسال نامه‎ای به IPC با ارائه استدلالاتی از این کمیته درخواست کرد تا از عملی شدن این تصمیم جلوگیری کند.

معاون فنی کمیته ملی پارالمپیک خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه کمرنگ شدن حضور کشورها در مسابقات به دلایل مختلفی از جمله بالابودن هزینه‌ها، طولانی شدن زمان مسابقات و بُعد مسافت میزبان، اتفاق می‌افتد، بنده نیز روز گذشته نامه‌ای را به رئیس فدراسیون جدید التاسیس فوتبال هفت نفره ارسال کردم و طی آن راهکارهایی نظیر کاهش هزینه‌های دریافتی، کوتاه شدن زمان برگزاری مسابقات و نیز انتخاب کشورهایی که از نظر دسترسی، سهل الوصول تر باشند، ارائه شد تا با استفاده از این راهکارها مسابقات بیشتری با حضور اکثریت کشورها برگزار شود و این رشته رونق بیشتری بگیرد.

وی در ادامه اعلام کرد: تورنمنت بین‎المللی فوتبال هفت نفره فروردین ماه سال آینده به میزبانی کشور پرتغال برگزار خواهد شد و من با دعوت فدراسیون جهانی فوتبال هفت نفره ، به عنوان سرکلاسبند در این رقابت ها حضور می یابم.

برجسته همچنین گفت: کشورهای پرتغال، اوکراین، هلند، آمریکا و آرژانتین در این رقابتها حضور دارند و من به عنوان سرکلاسبند در راس گروهی متشکل از یک پزشک اماراتی و فیزیوتراپ پرتغالی به امر کلاسبندی ورزشکاران خواهیم پرداخت.

این تورنمنت بین‌المللی از یکم تا هشتم فروردین‌ماه سال 94 در کشور پرتغال برگزار خواهد شد.