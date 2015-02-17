مسئولان به طور شفاف مردم را در جریان سلامت مواد خوراکی قرار دهند

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله سید یحیی جعفری پیش از ظهر سه شنبه در حاشیه بازدید از مجتمع تخصصی درمانی خیریه جوادالائمه کرمان گفت: امروز مردم با تردید از برخی مواد خوراکی استفاده می کنند.

وی ادامه داد: مسئولان باید با صراحت و به صورت شفاف در خصوص سرطان زا بودن یا نبودن موادی از قبیل محصولات کشاورزی گلخانه ای و مرغ های پرورشی اطلاع رسانی کنند.

امام جمعه کرمان با اشاره به روند رو به رشد آمار سرطان در استان کرمان گفت: چرا این استان باید بیشترین آمار سرطان را به خود اختصاص دهد در صورتیکه آلودگی های بسیاری از شهرهای بزرگ کشور را ندارد؟

آیت الله جعفری ادامه داد: امروز سرطان به یکی از مشکلات شایع در استان کرمان تبدیل شده و باید در این خصوص چاره اندیشی شود.

نماینده ولی فقیه در استان کرمان به توصیه های دین مبین اسلام در خصوص بهداشت و سلامت پرداخت و ابراز داشت: خدماتی که در این مرکز به قشر کم درآمد ارائه می شود قابل تقدیر و ارزشمند است.