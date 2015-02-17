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۲۸ بهمن ۱۳۹۳، ۱۵:۱۴

بازیگران زن مطرح تئاتر اتودهای نمایشی لرستان را ارزیابی می‌کنند

بازیگران زن مطرح تئاتر اتودهای نمایشی لرستان را ارزیابی می‌کنند

بازیگران زن شناخته شده تئاتر ایران ارزیابی آثار پنجمین جشنواره اتودهای نمایشی لرستان در شهر ازنا را عهده‌دار شدند.

محسن لک مسئول انجمن هنرهای نمایشی شهر ازنا درباره برگزاری جشنواره اتودهای نمایشی لرستان به خبرنگار مهر گفت: این جشنواره یک رویداد ابتکاری در عرصه تئاتر است که اولین بار در سال 81 و در شهر ازنا برگزار شد ولی به دلیل مشکلات مالی، به صورت متوالی برگزار نشد. 

وی توضیح داد: از سراسر استان طرح‌های نمایشی برای حضور در این جشنواره به دبیرخانه ارسال می‌شوند و در روز برگزاری جشنواره، طرح‌ها به ترتیب به شکل قرعه‌کشی انتخاب می‌شوند و با انتخاب تعداد بازیگران هر طرح از طریق قرعه‌کشی، طرح‌ها در مدت زمان 10 تا 15 دقیقه اجرا می‌شوند.

لک با اشاره به 10 طرح ارسال شده به دبیرخانه و حضور 36 بازیگر در پنجمین جشنواره اتودهای نمایشی لرستان، درباره هیأت داوری این دوره از جشنواره گفت: در این دوره خانم‌ها رویا نونهالی، ژاله صامتی و فقیهه سلطانی به عنوان داور حضور خواهند داشت.

کد مطلب 2499635
فریبرز دارایی

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