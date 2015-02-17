محسن لک مسئول انجمن هنرهای نمایشی شهر ازنا درباره برگزاری جشنواره اتودهای نمایشی لرستان به خبرنگار مهر گفت: این جشنواره یک رویداد ابتکاری در عرصه تئاتر است که اولین بار در سال 81 و در شهر ازنا برگزار شد ولی به دلیل مشکلات مالی، به صورت متوالی برگزار نشد.



وی توضیح داد: از سراسر استان طرح‌های نمایشی برای حضور در این جشنواره به دبیرخانه ارسال می‌شوند و در روز برگزاری جشنواره، طرح‌ها به ترتیب به شکل قرعه‌کشی انتخاب می‌شوند و با انتخاب تعداد بازیگران هر طرح از طریق قرعه‌کشی، طرح‌ها در مدت زمان 10 تا 15 دقیقه اجرا می‌شوند.



لک با اشاره به 10 طرح ارسال شده به دبیرخانه و حضور 36 بازیگر در پنجمین جشنواره اتودهای نمایشی لرستان، درباره هیأت داوری این دوره از جشنواره گفت: در این دوره خانم‌ها رویا نونهالی، ژاله صامتی و فقیهه سلطانی به عنوان داور حضور خواهند داشت.