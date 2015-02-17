حجت الاسلام حمیدرضا صادق زاده در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: رهبر معظم انقلاب در طول سالهای گذشته بارها و بارها درباره سبک زندگی اسلامی مطالبی را گوشزد کردند اما ما مانند بسیاری از مسایل مهم دیگر از پرداختن به این مسئله غفلت کرده ایم.

وی با اشاره به لزوم احیای سبک زندگی ایرانی اسلامی در کشورمان بیان داشت: به تدریج با نفوذ فرهنگ غربی به کشور ایران این نوع از سبک زندگی با ایجاد جذابیت های کاذب مانند منفعت طلبی و خوش گذرانی و صرف وقت کمتر توانست جایگزین سبک زندگی ایرانی اسلامی ما شود و تبعاتی را با خود همراه داشت.

مدیر موسسه تخصصی دینی امام مبین، ترویج فست فود به جای غذاهای سالم ایرانی اسلامی را از جمله مهم ترین این موارد برشمرد و تاکید کرد: سبک زندگی غربی با عقاید ملی و دینی ما منافات دارد و رواج این سبک از زندگی موجب ایجاد مشکلات بسیاری در زندگی انسان‌ها مانند رواج انواع بیماریها، زدودن آرامش از زندگی، دوری انسانها از یکدیگر و مشکلات دیگر شده است.

احیای سبک زندگی در دستور کار مسئولان قرار گیرد

وی با اشاره به اینکه لازم است هر چه سریعتر در راستای فرمایش رهبر معظم انقلاب در باب سبک زندگی پژوهش ها و فعالیت های مفیدی انجام شود، تاکید کرد: در دنیای کنونی پیشرفت تکنولوژی و در دسترس قرار گرفتن سریع اطلاعات از طریق فضاهای مجازی و سایبری نیز به کمک سبک زندگی غربی آمده است و بر این اساس لازم است به شکل جدی احیای سبک زندگی اسلامی در دستور کار مسئولان قرار گیرد.

حجت الاسلام صادق زاده تصریح کرد: موسسه تخصصی دینی امام مبین با همکاری کمیته حقوق شهروندی و مرکز رسیدگی به امور مساجد اقدام به برگزاری دوره های سبک زندگی دینی کرده است.

وی گفت: در هر دوره سه موضوع سبک زندگی اسلامی و رسانه، اعتیاد و راه های مقابله و پیشگیری و نقش اعتقادات در سبک زندگی اسلامی در سه یا ۶ جلسه توسط کارشناسان مورد بررسی قرار می گیرد.

امام جمعه ورزنه بیان داشت: این دوره ها در مساجد استان و موسسه تخصصی دینی امام مبین واقع در خیابان هشت بهشت، خیابان نیرو، جنب مسجد حضرت ابالفضل برگزار می شود و در پایان دوره نیز با برگزاری آزمون به برندگان جوایزی اهدا می شود.

وی تاکید کرد: بر همین اساسی کتابی نیز با نام سبک زندگی ۲۰ منتشر شده است که در این کتاب با استفاده از کتب های مرجع، سایت های آموزنده و منابع دیگر مقالاتی معتبر در ارتباط با تفریح سالم، حقوق زن، طلاق، معماری اسلامی ایرانی، کار جمعی طرح شده است.

وی با بیان اینکه این کتاب برای استفاده سنین دانشجویی و حوزوی و عموم مردم قابل استفاده است، اضافه کرد: در این کتاب به ۲۰ سئوال رهبر انقلاب در ارتباط با سبک زندگی اسلامی از دیدگاه روایات پاسخ داده شده است.