يك ديپلمات اروپايي پيشنهاد ايران براي از سرگيري مذاكرات را غير قابل قبول خواند

به گزارش خبرگزاري "مهر" به نقل از خبرگزاري فرانسه اين ديپلمات كه به نام وي اشاره اي نشده است و اين خبرگزاري وي را ديپلمات يكي از سه كشور اتحاديه اروپايي طرف مذاكره با ايران معرفي كرده است درباره اينكه آيا مذاكرات هسته اي بر سر اعطاي امتيازات تجاري و منافع ديگربه ايران در ازاي تضمين تهران مبني برعدم دستيابي به تسليحات هسته اي ازسر گرفته خواهد شد گفت : "نه قطعا اين مذاكرات از سر گرفته نخواهد شد".



علي لاريجاني دبير شوراي عالي امنيت ملي ايران و رئيس هيات مذاكره كننده هسته اي امروز باارسال نامه اي به سه كشور انگليس ، آلمان و فرانسه بر ضرورت مذاكرات بين ايران و اتحاديه اروپا تاكيد كرده است .



مذاكرات هسته اي بين ايران و تروئيكاي اروپايي در ماه آگوست پس از اعلام از سرگيري فعاليتهاي تبديل اورانيم از سوي تهران متوقف شد .



