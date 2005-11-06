به گزارش خبرگزاري "مهر" به نقل از خبرگزاري فرانسه اين ديپلمات كه به نام وي اشاره اي نشده است و اين خبرگزاري وي را ديپلمات يكي از سه كشور اتحاديه اروپايي طرف مذاكره با ايران معرفي كرده است درباره اينكه آيا مذاكرات هسته اي بر سر اعطاي امتيازات تجاري و منافع ديگربه ايران در ازاي تضمين تهران مبني برعدم دستيابي به تسليحات هسته اي ازسر گرفته خواهد شد گفت : "نه قطعا اين مذاكرات از سر گرفته نخواهد شد".
علي لاريجاني دبير شوراي عالي امنيت ملي ايران و رئيس هيات مذاكره كننده هسته اي امروز باارسال نامه اي به سه كشور انگليس ، آلمان و فرانسه بر ضرورت مذاكرات بين ايران و اتحاديه اروپا تاكيد كرده است .
مذاكرات هسته اي بين ايران و تروئيكاي اروپايي در ماه آگوست پس از اعلام از سرگيري فعاليتهاي تبديل اورانيم از سوي تهران متوقف شد .
با مشروط دانستن مذاكرات به توقف فعاليت هاي هسته اي ؛
يك ديپلمات اروپايي پيشنهاد ايران براي از سرگيري مذاكرات را غير قابل قبول خواند
يك ديپلمات اتحاديه اروپايي درخواست امروز ايران مبني بر آغاز مذاكرات هسته اي با اتحاديه اروپا را غيرقابل قبول خواند و گفت ايران هنوز تمام فعاليتهاي هسته اي خود را معلق نكرده است .
به گزارش خبرگزاري "مهر" به نقل از خبرگزاري فرانسه اين ديپلمات كه به نام وي اشاره اي نشده است و اين خبرگزاري وي را ديپلمات يكي از سه كشور اتحاديه اروپايي طرف مذاكره با ايران معرفي كرده است درباره اينكه آيا مذاكرات هسته اي بر سر اعطاي امتيازات تجاري و منافع ديگربه ايران در ازاي تضمين تهران مبني برعدم دستيابي به تسليحات هسته اي ازسر گرفته خواهد شد گفت : "نه قطعا اين مذاكرات از سر گرفته نخواهد شد".
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