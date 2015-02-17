۱۶۰ طرح فرهنگی در محلات گرگان اجرا شد

رضا مظفری نیا در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: در سال ٩٣ تقويت فعاليت های خانه های فرهنگ در سطح شهر گرگان با رويكرد توسعه محور انجام شده است به گونه ای كه خانه های فرهنگ مركز ثقل عمليات اجرای برنامه های فرهنگی بوده اند.

مظفری نيا افزود: هم اكنون خانه های فرهنگ ۹ گانه به عنوان يكی از مراكز مهم فرهنگی و آموزشی به شمار می روند و همين امر موجب شده است تا با درخواست های متعددی از ساير نهادهای فرهنگی برای حضور و ارائه خدمات در خانه های فرهنگ مواجه باشيم.

وی حضور شهروندان و استقبال آنان از برنامه های خانه فرهنگ را از نقاط قوت عملكرد اين نهادها دانست و يادآور شد: خدماتی كه هم اكنون توسط خانه های فرهنگ ارائه می شود عموماً براساس نياز محله ای است و اين نيازها توسط مديران خانه های فرهنگ شناسايی و به سازمان اعلام می شوند.

وی خاطرنشان کرد: كارشناسان فرهنگی اين سازمان نيز به بررسی مجدد نيازهای اعلام شده می پردازند و با در نظر گرفتن اولويت های فرهنگی، اجتماعی، حمايتی و مالی نسبت به تدوين برنامه های مرتبط اقدام می کنند.

مديرعامل سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری گرگان اظهار كرد: امیدواریم در سال آينده خانه های فرهنگ از نظر كمی افزايش يابند و اين سازمان بتواند خدمات خود را در سطح شهر گسترش دهد.

مظفری نیا یادآور شد: نهادهایی مانند انجمن های هنری، انجمن های غيردولتی فرهنگی و كانون های فرهنگی مساجد از جمله نهادهايی هستند كه می توانند در كنار خانه های فرهنگ به رشد و اعتلای فرهنگ شهروندی به اين سازمان ياری برسانند.

وی ميزان بودجه صرف شده در حوزه خانه های فرهنگ در سال ۹۳ را در حدود ٢ ميليارد ريال عنوان كرد و گفت: اين ميزان نسبت به سال گذشته ٢٥ درصد افزايش را نشان می دهد.

وی در پایان، در نظر گرفتن فرآيندهای نظر سنجی به صورت ميدانی و علمی را مبنای فعاليت های فرهنگی و اجتماعی سازمان دانست و اظهار اميدواری كرد: با استفاده بيشتر از نظرات اساتيد حوزه و دانشگاه می توانيم در اعتلای اهداف و رسالت های سازمان فرهنگی ورزشي موفق باشيم.