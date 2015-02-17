«درخت ارس» نماد منابع طبيعی استان زنجان

به گزارش خبرگزاری مهر، بهمن اسكندری افزود: درخت ارس، جزو گونه های سوزنی برگ بومی ایران و استان زنجان محسوب می شود كه عمدتا درمناطق كوهستانی و مرتفع رشد می كند به طوری كه جنگل های ارس در دامنه جنوبی رشته كوه های البرز و زاگرس از غرب تا شرق كشور گسترده شده است. ارتفاعات طارم و ماهنشان، از رویشگاه های اصلی درخت ارس در استان زنجان است.

درخت ارس، دیرزیست، همیشه سبز، مقاوم و پایدار در ناملایمات طبیعی است و توان اكولوژیكی زیادی برای سازگاری با شرایط محیطی دارد. همچنین درخت ارس، جزو ذخایر ژنتیكی كشور محسوب می شود و قطع آن طبق قانون حفاظت و حمایت از ذخایر ژنتیكی وجنگلی كشور، ممنوع است.

مدیركل منابع طبیعی وآبخیزداری استان زنجان گفت: نمادترویجی درخت ارس، اسفندماه امسال و همزمان با هفته منابع طبیعی، رونمایی خواهد شد.