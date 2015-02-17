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۲۸ بهمن ۱۳۹۳، ۱۵:۱۵

مذاکره برای اعزام نیروی کار به قطر/ گسترش مناسبات تهران- دوحه

مذاکره برای اعزام نیروی کار به قطر/ گسترش مناسبات تهران- دوحه

شیخ «عبدالله بن ناصر بن خلیفه آل ثانی» نخست وزیر و وزیر کشور قطر در دیدار با وزیر تعاون، کار و رفاه خواستار گسترش روابط تجاری و اقتصادی دوحه و تهران شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، علی ربیعی که در قطر به سر می برد با نخست وزیر این کشور دیدار و با وی درباره روابط و همکاری های دو کشور و راه های گسترش آن گفتگو و تبادل نظر کرد. شیخ عبدالله بن ناصر در این دیدار، روابط ایران و قطر را تاریخی و دارای پیوندهای عمیق و دیرینه توصیف کرد و افزود: فعال شدن بخش های خصوصی دو کشور موجب تحکیم و گسترش هر چه بیشتر روابط و همکاری های فی ما بین به ویژه در زمینه های تجاری و اقتصادی خواهد شد. نخست وزیر قطر همچنین ابراز امیدواری کرد که در آینده نزدیک از جمهوری اسلامی ایران دیدن کند.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی ایران نیز با اشاره به تاثیرات مثبت دیدارهای مسئولان دو کشور، برگزاری نمایشگاه اختصاصی کالاهای ایرانی در قطر را از رویدادهای مهم در عرصه همکاری های دو جانبه برشمرد.

ربیعی تاکید کرد: تکمیل طرح ایجاد مناطق آزاد تجاری دو کشور در بوشهر و الرویس و ایجاد زمینه های مناسب برای صادرات و واردات و ارائه خدمات فنی و مهندسی از سوی شرکت های ایرانی و همچنین زمینه سازی برای افزایش حضور نیروی کار ایرانی در قطر، باعث سرعت گرفتن روند همکار ی های دو کشور در زمینه های اقتصادی و بازرگانی خواهد شد.

کد مطلب 2499653

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