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۲۸ بهمن ۱۳۹۳، ۱۴:۳۴

آمار بالای اسید سوزی در ایران/بدترین نوع سوختگی

آمار بالای اسید سوزی در ایران/بدترین نوع سوختگی

رئیس چهارمین همایش کشوری سوختگی، نسبت به آمار بالای اسید سوزی در کشور هشدار داد.

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر فرهاد حافظی در نشست خبری چهارمین همایش سوختگی که قرار است 6 تا 7 اسفند ماه جاری در مرکز همایش های رازی برگزار شود، گفت: 60 درصد سوختگی ها در کشور با مواد جوشان اتفاق می افتد. وقتی آشپرخانه یک زن روستایی، تنها یک چراغ و قابلمه باشد، چنین حوادثی نیز رخ می دهد.

وی با اعلام اینکه تعداد تخت های سوختگی در کشور در مقایسه با جمعیتی که داریم، کم است، افزود: در 40 سال گذشته، تعداد تخت های سوختگی چندان زیاد نشده است. در حالی که جمعیت کشورمان چند برابر شده است.

حافظی با انتقاد از اینکه مراکز درمانی دولتی و دانشگاهی زیر بار ایجاد بخش سوختگی نمی روند، گفت: ما برای داشتن درمان استاندارد سوختگی در کشور، نیاز داریم که فضا برای ایجاد بخش های سوختگی مجهز و استاندارد داشته باشیم.

وی ادامه داد: متاسفانه خودسوزی و اسید سوزی نیز در کشور ما زیاد است و یکی از بالاترین آمارهای جهانی را در ارتباط با اسیدسوزی داریم.

حافظی با انتقاد از اینکه از اسیدسوزی به عنوان تنبیه افراد در کشور استفاده می شود، گفت: بدترین نوع سوختگی، اسیدسوزی است که غیرقابل بازگشت است.

کد مطلب 2499654
حبیب احسنی پور

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