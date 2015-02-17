آمار بالای اسید سوزی در ایران/بدترین نوع سوختگی

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر فرهاد حافظی در نشست خبری چهارمین همایش سوختگی که قرار است 6 تا 7 اسفند ماه جاری در مرکز همایش های رازی برگزار شود، گفت: 60 درصد سوختگی ها در کشور با مواد جوشان اتفاق می افتد. وقتی آشپرخانه یک زن روستایی، تنها یک چراغ و قابلمه باشد، چنین حوادثی نیز رخ می دهد.

وی با اعلام اینکه تعداد تخت های سوختگی در کشور در مقایسه با جمعیتی که داریم، کم است، افزود: در 40 سال گذشته، تعداد تخت های سوختگی چندان زیاد نشده است. در حالی که جمعیت کشورمان چند برابر شده است.

حافظی با انتقاد از اینکه مراکز درمانی دولتی و دانشگاهی زیر بار ایجاد بخش سوختگی نمی روند، گفت: ما برای داشتن درمان استاندارد سوختگی در کشور، نیاز داریم که فضا برای ایجاد بخش های سوختگی مجهز و استاندارد داشته باشیم.

وی ادامه داد: متاسفانه خودسوزی و اسید سوزی نیز در کشور ما زیاد است و یکی از بالاترین آمارهای جهانی را در ارتباط با اسیدسوزی داریم.

حافظی با انتقاد از اینکه از اسیدسوزی به عنوان تنبیه افراد در کشور استفاده می شود، گفت: بدترین نوع سوختگی، اسیدسوزی است که غیرقابل بازگشت است.