گوانگجو با حذف نماینده استرالیا به مرحله گروهی رسید

به گزارش خبرنگار مهر، مرحله سوم و پایانی پلیآف سیزدهمین دوره رقابتهای لیگ قهرمان امروز سهشنبه با برگزاری یک دیدار آغاز شد که تیم سنترال کاست مارینرز استرالیا در زمین خود با نتیجه 3 بر یک مغلوب گوانگجو چین شد.
با این نتیجه تیم گوانگجو با صعود به گروه F این مسابقات، باید به مصاف تیمهای گامبا اوزاکا ژاپن، سئونگنام افسی کرهجنوبی و بوریرام یونایتد تایلند برود.
برنامه دیگر دیدارهای مرحله سوم و پایانی پلیآف لیگ قهرمانان آسیا به شرح زیر است:
* الاهلی عربستان - القادسیه کویت
* نفت تهران - الجیش قطر، ساعت 18، ورزشگاه آزادی
* بنیادکار ازبکستان - الجزیره امارات
* الوحده امارات - السد قطر
* افسی سئول کرهجنوبی - هانوی ویتنام
* کاشیوا ریسول ژاپن - چونبوری تایلند
* بجینگ گوآن چین - بانکوک گلاس تایلند
نظر شما