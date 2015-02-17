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۲۸ بهمن ۱۳۹۳، ۱۴:۳۸

پلی‌آف لیگ قهرمانان آسیا؛

گوانگجو با حذف نماینده استرالیا به مرحله گروهی رسید

گوانگجو با حذف نماینده استرالیا به مرحله گروهی رسید

تیم فوتبال گوانگجو چین با برتری برابر سنترال کاست مارینرز استرالیا، به مرحله گروهی لیگ قهرمانان آسیا راه یافت.

به گزارش خبرنگار مهر، مرحله سوم و پایانی پلی‌آف سیزدهمین دوره رقابتهای لیگ قهرمان امروز سه‌شنبه با برگزاری یک دیدار آغاز شد که تیم سنترال کاست مارینرز استرالیا در زمین خود با نتیجه 3 بر یک مغلوب گوانگجو چین شد.

با این نتیجه تیم گوانگجو با صعود به گروه F این مسابقات، باید به مصاف تیم‌های گامبا اوزاکا ژاپن، سئونگنام اف‌سی کره‌جنوبی و بوریرام یونایتد تایلند برود.

برنامه دیگر دیدارهای مرحله سوم و پایانی پلی‌آف لیگ قهرمانان آسیا به شرح زیر است:
* الاهلی عربستان - القادسیه کویت
* نفت تهران - الجیش قطر، ساعت 18، ورزشگاه آزادی
* بنیادکار ازبکستان - الجزیره امارات
* الوحده امارات - السد قطر
* اف‌سی سئول کره‌جنوبی - هانوی ویتنام
* کاشیوا ریسول ژاپن - چونبوری تایلند
* بجینگ گوآن چین - بانکوک گلاس تایلند

کد مطلب 2499656

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