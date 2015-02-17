گوانگجو با حذف نماینده استرالیا به مرحله گروهی رسید

به گزارش خبرنگار مهر، مرحله سوم و پایانی پلی‌آف سیزدهمین دوره رقابتهای لیگ قهرمان امروز سه‌شنبه با برگزاری یک دیدار آغاز شد که تیم سنترال کاست مارینرز استرالیا در زمین خود با نتیجه 3 بر یک مغلوب گوانگجو چین شد.

با این نتیجه تیم گوانگجو با صعود به گروه F این مسابقات، باید به مصاف تیم‌های گامبا اوزاکا ژاپن، سئونگنام اف‌سی کره‌جنوبی و بوریرام یونایتد تایلند برود.

برنامه دیگر دیدارهای مرحله سوم و پایانی پلی‌آف لیگ قهرمانان آسیا به شرح زیر است:

* الاهلی عربستان - القادسیه کویت

* نفت تهران - الجیش قطر، ساعت 18، ورزشگاه آزادی

* بنیادکار ازبکستان - الجزیره امارات

* الوحده امارات - السد قطر

* اف‌سی سئول کره‌جنوبی - هانوی ویتنام

* کاشیوا ریسول ژاپن - چونبوری تایلند

* بجینگ گوآن چین - بانکوک گلاس تایلند