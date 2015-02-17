اندیشمندان قوانین ۵۰ ساله منابع طبیعی را بازنگری کنند

به گزارش خبرنگار مهر، غلامعلی فروغی یش از ظهر سه شنبه در حاشیه گردهمایی سراسری حقوقی ادارات کل منابع طبیعی و آبخیزداری کشور در جمع خبرنگاران بیان کرد: اندیشمندان و کارشناسان امر باید در زمینه احیای قوانین منابع طبیعی ورود پیدا کنند و علی رغم بازبینی فعالیت های اخیر این سازمان، ضروری است قوانین ۵۰ ساله این سازمان را احیا و تدوین کنند تا بتوانیم از تصرفات اراضی منابع ملی بیشتر دفاع کنیم.

وی بابیان اینکه به نظر می رسد به دلیل خشکسالی های اخیر و همچنین عدم مدیریت مطلوب از اراضی ملی بسیاری از مراتع کشور با خشکسالی مواجه شده و در تصرف افراد سود جو قرار گرفته اند، افزود: به نظر می رسد عدم مدیریت و برنامه ریزی صحیح باعث شده بسیاری از مراتع خشک شوند.

فروغی با اعلام اینکه در حال حاضر بر اساس گزارشات رسیده بسیاری از از روستاها به دلیل مسائل اقتصادی و خشکسالی مراتع، خالی از سکنه شده اند، افزود: ضرری است مسئولان استان نسبت به به رفع این موضوع اهتمام ویژه ای داشته باشند.