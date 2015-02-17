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۲۸ بهمن ۱۳۹۳، ۱۴:۵۷

فروغی:

اندیشمندان قوانین ۵۰ ساله منابع طبیعی را بازنگری کنند

اندیشمندان قوانین ۵۰ ساله منابع طبیعی را بازنگری کنند

شیراز- مشاور معاون حقوقی ریاست جمهوری خواستار بازنگری قوانین ۵۰ ساله منابع طبیعی شد.

به گزارش خبرنگار مهر، غلامعلی فروغی یش از ظهر سه شنبه در حاشیه گردهمایی سراسری حقوقی ادارات کل منابع طبیعی و آبخیزداری کشور در جمع خبرنگاران بیان کرد: اندیشمندان و کارشناسان امر باید در زمینه احیای قوانین منابع طبیعی ورود پیدا کنند و علی رغم بازبینی فعالیت های اخیر این سازمان، ضروری است قوانین ۵۰ ساله این سازمان را احیا و تدوین کنند تا بتوانیم از تصرفات اراضی منابع ملی بیشتر دفاع کنیم.

 وی بابیان اینکه به نظر می رسد به دلیل خشکسالی های اخیر و همچنین عدم مدیریت مطلوب از اراضی ملی بسیاری از مراتع کشور با خشکسالی مواجه شده و در تصرف افراد سود جو قرار گرفته اند، افزود: به نظر می رسد عدم مدیریت و برنامه ریزی صحیح باعث شده بسیاری از مراتع خشک شوند.

فروغی با اعلام اینکه در حال حاضر بر اساس گزارشات رسیده بسیاری از از روستاها به دلیل مسائل اقتصادی و خشکسالی مراتع، خالی از سکنه شده اند، افزود: ضرری است مسئولان استان نسبت به به رفع این موضوع اهتمام ویژه ای داشته باشند.

کد مطلب 2499659

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