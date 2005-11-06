به گزارش خبرگزاري "مهر" به نقل ازخبرگزاري فرانسه، وزارت كشور تشكيلات خودگردان فلسطين با انتشار بيانيه اي اعلام كرد : سرلشگريوسف به منظورتلاش براي حاكم ساختن قانون وتامين امنيت جان شهروندان ونيز حمايت از منافع ملي فلسطين دستور العمل شديد و روشني را براي سطوح مختلف امنيتي صادركرده است.

اين وزارتخانه همچنين افزود: كميته هايي براي پيگيري واجراي تصميمات اتخاذ شده با هدف مجازات تمام رهبران و افراد وابسته به موسسات امنيتي تشكيل شده اند كه به حفظ امنيت و اجراي قانون و نيزدر نهايت پايان دادن به مظاهر مسلحانه كمك مي كند.

اين بيانيه مي افزايد : اتخاذ تصميمات لازم و مشخص كردن ماموريت هاي موردنظردر چارچوب طرح امنيتي فراگير با سرعت درحال اجرا است و از اين طريق مسائل مربوط به حمله به اموال و دارايي هاي عمومي ، حفظ امنيت عمومي ، اجراي قانون و تحت پيگرد قراردادن تمام مخلان امنيت و ثبات جامعه پيگيري مي شوند.

20 اكتبرگذشته ابومازن رئيس تشكيلات خودگردان فلسطين در كنفرانس خبري با جرج بوش رئيس جمهوري آمريكا در واشنگتن گفته بود كه تشكيلات خودگردان براي تضمين تداوم رعايت آتش بس تلاش مي كند و طرحهاي موثري را براي حاكم ساختن قانون و جلوگيري از مظاهر مسحلحانه در دست دارد.