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۲۸ بهمن ۱۳۹۳، ۱۴:۵۵

کامیاب:

رویکرد کرمان به سمت سرمایه گذاری بخش خصوصی است

رویکرد کرمان به سمت سرمایه گذاری بخش خصوصی است

کرمان - معاون فنی و عمرانی استاندار کرمان رویکرد این استان را به سمت سرمایه گذاری بخش خصوصی دانست.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدجواد کامیاب پیش از ظهر سه شنبه در آخرین نشست در راستای جمع بندی و آغاز  اجرای پروژه گودال خشت مال ها ضمن ابراز خرسندی از انجام آخرین هماهنگی ها برای اجرای گودال خشت مال ها، اظهار داشت: رویکرد استان به سمت سرمایه گذاری بخش خصوصی است.

وی ادامه داد: با توجه به پیگیری مدیران استان و مردم، ما علاقه مندیم این پروژه هرچه سریع تر عملیاتی شود.

معاون فنی و عمرانی استاندار کرمان گفت: تجمیع اسناد املاک گودال خشت مال ها نباید مانع از اجرای پروژه شود و باید به همدیگر اعتماد کرد و در راستای سرعت بخشیدن به اجرای پروژه تلاش نمود.

معاون سیاسی و امنیتی استاندار کرمان نیز در ادامه این نشست گفت: رابطه دو کشور ایران و عمان همواره  رابطه ای صمیمی، خوب و مفید بوده است.

حمید ذکاءاسدی افزود: هماهنگ کردن کارهای دولتی بسیار سخت تر از کارهای خصوصی انجام می شود ولی با تلاش های شهردار کرمان و حمایت های مدیران دستگاه های اجرایی مرتبط با این پروژه، خوشبختانه شاهد رفع مشکلات و اجرایی شدن آن به زودی در شهر کرمان خواهیم بود .

کد مطلب 2499679

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