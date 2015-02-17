رویکرد کرمان به سمت سرمایه گذاری بخش خصوصی است

به گزارش خبرنگار مهر، محمدجواد کامیاب پیش از ظهر سه شنبه در آخرین نشست در راستای جمع بندی و آغاز اجرای پروژه گودال خشت مال ها ضمن ابراز خرسندی از انجام آخرین هماهنگی ها برای اجرای گودال خشت مال ها، اظهار داشت: رویکرد استان به سمت سرمایه گذاری بخش خصوصی است.

وی ادامه داد: با توجه به پیگیری مدیران استان و مردم، ما علاقه مندیم این پروژه هرچه سریع تر عملیاتی شود.

معاون فنی و عمرانی استاندار کرمان گفت: تجمیع اسناد املاک گودال خشت مال ها نباید مانع از اجرای پروژه شود و باید به همدیگر اعتماد کرد و در راستای سرعت بخشیدن به اجرای پروژه تلاش نمود.

معاون سیاسی و امنیتی استاندار کرمان نیز در ادامه این نشست گفت: رابطه دو کشور ایران و عمان همواره رابطه ای صمیمی، خوب و مفید بوده است.

حمید ذکاءاسدی افزود: هماهنگ کردن کارهای دولتی بسیار سخت تر از کارهای خصوصی انجام می شود ولی با تلاش های شهردار کرمان و حمایت های مدیران دستگاه های اجرایی مرتبط با این پروژه، خوشبختانه شاهد رفع مشکلات و اجرایی شدن آن به زودی در شهر کرمان خواهیم بود .