کاهش بودجه غذای دانشجویی/ برنامه پیشگیری از ایدز در دانشگاهها

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر مجتبی صدیقی بعدازظهر امروز در همایش پنجاه و پنجمین گردهمایی معاونین دانشجویی سراسر کشور که در دانشگاه تربیت مدرس در حال برگزاری است، گفت: امسال رتبههای یک تا چهار کنکور به عنوان بورسیه پذیرفته شدهاند. صلاحیتهای عینی و عمومی آنها انجام شده است و 115 نفر انتخاب شدهاند.
رئیس سازمان امور دانشجویان ادامه داد: وام دانشجویان دکتری در چند ماه اخیر عملیاتی شده است و ظرف چند روز آینده پرداخت آن انجام میشود.
صدیقی در ادامه به بودجه سال 94 اشاره کرد و گفت: علیرغم تلاشهایی که داشتیم و در مجموع نگاه و توجه مناسبی که به دانشگاهها شد، در عرصه خدمات صندوق رفاه، لایحه آنطور مطلوب نظر نبود و آن هم به این دلیل بود که زمانی که لایحه به مجلس رفت، مشکل کاهش نفت و اعتبارات آن مطرح شد و باعث شد که بودجه 94 به صورت انقباضی بسته شود.
وی در ادامه به پذیرش دانشجویان در دانشگاههای داخل اشاره کرد و گفت: پذیرش دانشجویان خارجی به صورت بورس و غیر بورس در دانشگاهها گسترش پیدا کرده است. همچنین نقل و انتقال دانشجویان به صورت هدفمند انجام شده است. در حوزه ورزش نیز فعالیتهای خوبی صورت گرفته است.
رئیس سازمان امور دانشجویان در ادامه به حوزه مشاورهای دانشجویی اشاره کرد و گفت: در زمینه مشاوره نیز فعالیتهای خوبی صورت گرفته، طرح تدوین انتظارات متقابل دانشجویان و دانشگاهیان تهیه شده و دو واحد «مهارت زندگی» تصویب شده و به زودی ابلاغ میشود. همچنین قرار است فعالیتهای مشاوره و فوق برنامه در خوابگاهها توسعه یابد.
صدیقی یادآور شد: همچنین تفاهمنامهای با وزارت بهداشت در مورد بیماری ایدز منعقد شده که یکسری اطلاعات برای پیشگیری است که به دانشگاهها ابلاغ خواهد شد. همچنین طرح مشاوره شغلی تحصیلی نیز تدوین شده است.
وی در ادامه به آییننامه تسهیلات دانشجویان شاهد و ایثارگر اشاره کرد که به تصویب رسیده است و ظرف چند روز آینده به دانشگاهها ابلاغ میشود.
رئیس سازمان امور دانشجویان در ادامه به محدودیت اعتباری سال آینده به ویژه در حوزه تغذیه دانشجویی اشاره کرد و گفت: نگرانیهایی از بابت اعتبارات تغذیه وجود دارد که باید تلاش کنیم و به دنبال راهحل باشیم و از ظرفیت بخش خصوصی در این زمینه استفاده کنیم.
صدیقی همچنین به شوراهای صنفی دانشگاهها اشاره کرد و گفت: باید این شوراها حمایت و راهبری شوند و از ظرفیت آنها استفاده شود.
وی به مقایسه اعتبارات آموزش عالی در سال 93 و 94 پرداخت و گفت: در سال 93 اعتبارات آموزش عالی چهار هزار میلیارد تومان بود که در سال 94 به چهار هزار و 800 میلیارد تومان افزایش یافت که امیدواریم این اعتبار در مجلس شورای اسلامی بیش از آنچه که مطرح شده، تصویب شود.
رئیس سازمان امور دانشجویان در ادامه به تفکیک برنامه غذا از مسائل رفاهی و فرهنگی اشاره کرد و گفت: امسال سازمان مدیریت، بودجه غذا و برنامههای فرهنگی و رفاهی را جدا کرد که این مساله باعث شد که بودجه غذا نسبت به سال 93 کاهش داشته باشد، ولی اگر در مجموع با بودجه بخش رفاهی و فرهنگی با هم در نظر بگیریم، این بودجه افزایش یافته است.
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