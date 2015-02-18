به گزارش خبرگزاری مهر، محمد حاج‌ رسولی‌ ها اظهارداشت: ایران سرزمینی کم‌آب با معدود رودخانه‌ های محلی است که با رشد جمعیت و افزایش تقاضای آب در بخش‌ های مختلف کشاورزی، شرب، صنعت و خدمات روبرو است که برای پاسخگویی به این تقاضاها تاکنون سرمایه‌ گذاری‌ های گسترده‌ ای در زمینه اجرا و بهره برداری از توسعه منابع آب انجام شده است.

مشاور وزیر نیرو از برنامه مدیریت منابع آب ایران برای تقویت بازارهای محلی و منطقه‌ ای آب در کشور خبر داد. وی ادامه داد: رشد بیش از حد تقاضا و افزایش بی‌ رویه مصرف آب در دهه‌ های اخیر موجب افزایش برداشت‌ ها به‌ ویژه از ذخایر آب زیرزمینی شده که این موضوع همراه باکاهش بارندگی و تدوام خشکسالی‌ ها موجب نگرانی های جدی برای تامین آب مورد نیاز برای آینده شده است.

حاج‌ رسولی‌ ها تصریح کرد: ناچیز بودن قیمت آب در قیمت تمام شده محصولات کشاورزی یکی از دلایل افزایش مصرف بی‌ رویه آب و پایین بودن بهره‌ وری آن در بخش کشاورزی شده است. وی با تاکید بر لزوم تقویت بازار آب در کشور گفت: بر اساس نظریه‌ های اقتصادی، هر کالای با ارزش و کمیاب دارای قیمت است که به میزان عرضه و تقاضای آن بستگی دارد؛ بنابراین به سبب وجود دو عامل کمیابی و قابلیت مبادله، آب یک کالای اقتصادی است که می‌ تواند قیمت بازاری و قابلیت تصرف داشته باشد و از اینرو می توان برای آب نیز مانند بسیاری از کالاهای دیگر، بازار آب قائل شد.

وی هدف از تشکیل بازار آب را افزایش بهره وری و ارتقای ارزش اقتصادی آب، کنترل و جلوگیری از مصرف بی‌ رویه آب به‌ ویژه در بخش کشاورزی، برقراری تعادل در نظام قیمت، عرضه و تقاضای آب، جلب مشارکت بخش‌ های غیردولتی برای سرمایه‌ گذاری در بخش آب، مدیریت و بهره‌ برداری از تاسیسات آبی و واگذاری تصدی‌ گری دولت در زمینه تامین، انتقال و توزیع آب به بهره برداران عنوان کرد.