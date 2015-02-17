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۲۸ بهمن ۱۳۹۳، ۱۵:۱۲

AFC اعلام کرد؛

جام ملت‌های ۲۰۱۵ بدون تبانی برگزار شد

جام ملت‌های ۲۰۱۵ بدون تبانی برگزار شد

کنفدراسیون فوتبال آسیا با انتشار گزارشی اعلام کرد مسابقات جام ملت‌های ۲۰۱۵ این قاره بدون هیچگونه تبانی برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، الکس سوسی دبیر کل کنفدراسیون آسیا گفت: موفقیت جام ملت های آسیا در برگزاری مسابقاتی بدون تبانی بسیار دلگرم کننده است. این امر بدون حمایت و تلاش‌های تمامی بخش‌های دخیل در برگزاری مسابقات امکان پذیر نبود و می‌تواند الگویی برای دیگر رویدادهای ورزشی آسیا باشد.

دیوید گالوپ رییس اجرایی فدراسیون فوتبال استرالیا نیز اظهارکرد: این فدراسیون با مساله تبانی به شدت برخورد می‌کند. علاوه بر این مسابقات جام ملت‌های آسیا در مجموع موفقیت بزرگی برای فوتبال استرالیا و همچنین کل قاره بود به طوریکه بیشترین تعداد تماشاگر در ورزشگاه‌ها و همچنین بیننده تلویزیونی را داشت.

مبارزه با تبانی در مسابقات جام ملت‌های آسیا نتیجه اجرای برنامه ای تحت عنوان 'The AFC Integrity Action Plan' بود که کنفدراسیون آسیا طی آن قبل از شروع مسابقات با همکاری فدراسیون و دولت استرالیا برنامه‌های متعددی را از جمله افزایش آگاهی و آموزش بازیکنان، مربیان و داوران برگزار کرد و در طول مسابقات نیز با استفاده از فن آوری های جدید، از نزدیک بازارهای شرط بندی جهانی را زیر نظر گرفت.

کد مطلب 2499686

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