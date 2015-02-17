پرسپولیس تیم خوبی دارد/ منتظر صادقیان جدیدی باشید!

به گزارش خبرگزاری مهر، ضیاء عربشاهی درباره انتخاب نژادفلاح به عنوان قائم مقام باشگاه پرسپولیس، ضمن بیان مطلب فوق اظهار کرد: حدود 25 سال است که از دور و نزدیک نژادفلاح را می‌شناسم و به عقیده من یکی از مدیران خوب نظام هستند که در هر سمتی حضور داشته‌اند به نحو احسن کار کرده‌اند. قبل از این هم جزو هیأت مدیره پرسپولیس بوده‌اند. با این اوصاف با مسائل تیم و باشگاه آشنا است و یکی از کسانی است که می‌دانم عاشق پرسپولیس است.

وی افزود: نه تنها من، بلکه اکثر پیشکسوتان از حضور ایشان خوشحال شدند. به عنوان کسی که عاشق پرسپولیس است، کارش را بلد است. مدیرکل ورزش تهران و نماینده مجلس هم بوده‌اند و با اشراف به این حوزه‌ها می‌توانند کمک کنند. من از قبل درباره حضور ایشان شنیده بودم. قول‌های خوبی برای کمک دادند و با اختیارات هم آمدند.

پیشکسوت باشگاه پرسپولیس همچنین ادامه داد: یکسری برنامه‌ریزی‌ها هم از قبل انجام داده‌اند تا با دست پر و سمبه پر زور کار را شروع کنند. به همین دلیل عقیده دارم با آمدن نژادفلاح بحران مالی وجود نخواهد داشت و بازیکنان دغدغه این مسائل را نخواهند داشت و شرایط روحی و روانی تیم که خوب باشد، نتایج هم خوب خواهد بود.

وی اضافه کرد: البته این حرف من به این معنی است که بازیکنان صرفا به خاطر مسائل مالی بازی می‌کنند. بحث بر سر این است که فکر بازیکنان درگیر مشکلات نباشد. آنها در همین بازی اخیر نشان دادند برای پول بازی نمی‌کنند. تلاش می‌کردند برای اینکه می‌خواستند برنده باشند و از آبرو و اعتبار خودشان و باشگاه دفاع کنند.

عربشاهی در پاسخ به این پرسش که چرا هرگاه تیم و بازیکنان مشکل مالی نداشتند، نتیجه هم نگرفتند؟، به سایت باشگاه پرسپولیس گفت: مشکل فقط پول نیست که با پول حل شود. مدیریت کار مهمی است. مدیریت خوبی نباشد، پول باعث بروز مشکلات دیگر می‌شود. حتی مسائل روحی و روانی تیم را بر هم می‌ریزد.

وی همچنین خاطرنشان کرد: در حالیکه می‌توانم بگویم همین مسائل روحی، مهمترین بخش کار است. وقتی پول باشد و مدیریت خوبی نباشد راه برای آنهایی که فقط به فکر پر کردن جیب خود هستند باز می‌شود اما با شناختی که دارم می‌گویم الان شرایط فرق می‌کند. آقای نژادفلاح کار را می‌داند. او در سخت‌ترین زمان وارد کار شده است ولی باور دارم موفق می‌شوند.

پیشکسوت باشگاه پرسپولیسدرباره ارزیابی خود از شرایط تیم تصریح کرد: اعتقاد دارم حمید درخشان هم مربی کار بلدی است. حالا روی مسائل تیم مسلط شده است. بازیکنان و توانایی آنها را شناخته است. حالا اگر قرار باشد نفر جدیدی بیاید تا روی این مسائل اشراف پیدا کند، زمان می‌خواهد. از سوی دیگر مسائل روحی و روانی خیلی مهم است. پس مهم است که شما بازیکنان را از این جهت بشناسید و چم و خم آنها را می‌داند.

وی در ادامه تاکید کرد: از نظر من، تیم بعد از پیروزی برابر پدیده با فشار کمتری روبرو است و اوضاع روز به روز بهتر خواهد شد. من برخلاف بعضی، اعتقاد دارم پرسپولیس اتفاقا تیم خیلی خوبی دارد. برای همه پست‌ها بازیکن خوب داریم ولی باید به آنها باور، روحیه و انگیزه بدهیم. حتی در دفاع چپ که بازیکن نگرفتیم کسی مثل نورمحمدی حضور دارد که در پست خودش از بهترین‌ها است.

عربشاهی در پایان گفت: ما باید با حمایت، انرژی و توانایی بازیکنان را افزایش دهیم. من امیدوارم به زودی پیام صادقیان جدید را هم ببینیم. او در تمرینات خیلی آماده نشان داد. با صادقیان خیلی صحبت کردم. او واقعا قول داد همان پیامی شود که انتظار داریم و در این صورت او وزنه‌ای خواهد شد. من شخصا خیلی خیلی به این تیم امیدوارم.