حوزه کشاورزی در البرز نیازمند تهیه برنامه جامع است

به گزارش خبرنگار مهر، اولین جلسه شورای هماهنگی تشکل های استانی تحت پوشش تعاونی روستایی استان البرز با حضور رییس سازمان جهادکشاورزی استان البرز، سرپرست مدیریت تعاونی روستای البرز، مدیران عامل اتحادیه های کشاورزی، جمعی از کشاورزان و اصحاب رسانه ظهر امروز در مرکز آموزش تعاونی روستایی واقع در محمدشهر کرج برگزار شد.

فردین شمس با اشاره به اینکه در البرز 2 صندوق تعاونی روستایی ایرانیان در بخش کشاورزی خدمات دهی می کند، اظهار داشت: 60 شرکت تعاونی روستایی در استان البرز در لایه های مختلف کشاورزی و دامداری مشغول به فعالیت هستند.

وی یکی از مهمترین برنامه ها در حوزه کشاورزی استان البرز را تهیه طرح جامع ایجاد تغییر و تحول در کشاورزی و دارمداری دانست و تاکید کرد: برای نظارت بر همه زیرمجموعه های کشاورزی کمیته کنترل و نظارت بر عملکرد تشکیل شده است.

تشکل های کشاورزی و دامداری در البرز برنامه خاصی را ارائه نمی کنند

شمس از افتتاح کارخانه تولید خوراک دام در استان یاد کرد و گفت: مهمترین مشکل در این زمینه کمبود نیروی انسانی و حجم بالای کار است.

شمس یکی از راههای نجات تشکل های کشاورزی و دامداری را ایجاد بنگاه اقتصادی دانست و اذعان داشت: ایجاد بنگاه اقتصادی می تواند چاره ساز باشد، در دیگر استانها واحدهای اعتباری تشکیل شده است و اعضای تشکل های کشاورزی و دامداری با سپرده گذاری و بدون نیاز به بانکها بسیاری از مشکلات خود را حل می کنند ولی متاسفانه این روند در استان البرز ضعیف است.

این مسئول در پایان خاطرنشان کرد: متاسفانه تشکل های کشاورزی و دامداری در البرز برنامه خاصی را ارائه نمی کنند که بتوان بر اساس برنامه اعتبار دریافت کنند.