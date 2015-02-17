درآمدزایی از موقوفات از تکالیف متولیان است

به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا پرنده ظهر سه شنبه در همایش وقف و اقتصاد، تاکید کرد: افرادی که در راستای نگهداری، حفظ و احیا موقوفات قدم بر می دارند ثوابی کمتر از واقفین ندارند.

وی گفت: در برهه های زمانی گوناگون افرادی در راستای حفظ حقوق موقوفات تلاش کرده اند.

مدیر موقوفات آستان قدس رضوی با بیان اینکه گستردگی و تنوع موقوفات آستان قدس رضوی زیاد است، یادآور شد: در ساختار آستان قدس رضوی معاونت املاک و معاونت فنی موقوفات بیشترین خدمت را در حفظ، حراست و احیا موقوفات انجام می دهند.

پرنده با عنوان اینکه با در نظر گرفتن بعد اقتصادی نیز عواید حاصل از موقوفات باید در راستای اهداف فرهنگی مصرف شوند، بیان کرد: عواید موقوفات آستان قدس رضوی در مباحث فرهنگی و ترویج شعایر مذهبی استفاده می شوند.

وی با بیان اینکه بنیاد پژوهش های اسلامی آستان یکی از موسسات فرهنگی است که به پژوهش در زمینه های گوناگون می پردازد، گفت: تاکنون ۷۰ هزار جلد در قالب ۲۹ هزار عنوان کتاب و تعداد زیادی مقاله در حوزه دینی توسط این بنیاد به چاپ رسیده است.

مدیر موقوفات آستان قدس رضوی افزود: کتابخانه مرکزی آستان قدس رضوی با قدمت چند صد ساله از بعد از انقلاب با افزایش غنای معنوی، نسخ خطی و تعداد مراجعان خود مواجه بوده است.