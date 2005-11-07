عبدالرحيم سعيدي راد : دولت با تشكلها و نهادهاي صنفي مذاكره مي كند ، نه افراد









اين شاعر و منتقد ادبيات ، در گفت و گو با خبرنگار فرهنگ و ادب مهر ، با بيان اين مطلب ، افزود : در دستيابي به جايگاهي رسمي و قانوني براي نويسندگي و نويسنده درجامعه ما ، حتي مي توان ازتعريف هاي بين المللي نيز - اگر وجود داشته باشد - بهره برد .عبدالرحيم سعيدي راد كه به تازگي مجموعه شعري در ارتباط با " فلسطين " منتشر كرده است ، تصريح كرد : " نويسنده " حرفه اي كه قرار است به عنوان يك شاغل در جامعه شناخته شود ، به طور قطع ، بايد تعريفي براي خود داشته باشد ، بايد تفاوت كار او به عنوان كسي كه دائما در حال كشف و نوشتن است و زندگي اش هم از همين راه ، تامين مي شود ، كتاب هم منتشر كرده است با كسي كه در يك نشريه هفتگي يا رونامه ، مطلب يك ستون تحليلي يا ... را تامين مي كند ، كتابي هم ندارد ، مشخص و بيان شود .اين شاعر و منتقد ادبيات يادآور شد : در صورت مشخص شدن عملكرد يك نويسنده و ارائه تعريفي جامع از موقعيت حرفه اي او ، در مراحل بعدي مي توان به دفاع قانوني و حقوقي از او پرداخت و در اين زمينه اقداماتي را نيز به ثمر رساند ، تا زماني كه " نويسنده " و شرايط كاري اش شناخته نشود ، نمي توان از جايگاه حرفه اي او دفاع كرد .اين شاعر معاصر و منتقد ادبيات ، با اشاره به اين كه نبايد تعدادي از نويسندگان و شاعران كشور ، به اين دليل كه مشمول قانون كار و امور اجتماعي قرار نمي گيرند ، ازمزايا و تسهيلات اجتماعي محروم شوند ، به مهر ، ياد آور شد : به جز اين قانون كه نويسنده ها فعلا به دليل اين كه از ديد قانون كار ، شاغل به حساب نمي آيند ، تحت پوشش آن قرار نمي گيرند ، قوانين و تسهيلات ديگري هم هست كه جامعه نويسندگان ، شاعران و اهل قلم در صورت نبود منع قانوني مي توانند مانند ساير اقشار جامعه از آن استفاده كنند ، اما بايد همان گونه كه گفتم ، ابتدا تعريفي جامع از نويسندگي و نويسنده ارائه گردد ، از سويي ديگر ، در واقع ، اين تشكل يا نهادي صنفي و قانوني است كه مي تواند از طرف اهل قلم ، براي دريافت تسهيلات ، با دولت وارد مذاكره شود ، نه افراد .