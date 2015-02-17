میزبانی قم از مسابقات کشتی آزاد جام مرحوم پودنکی

احمد رضایی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: بر اساس برنامه ریزی فدراسیون کشتی و هیئت کشتی استان قم مسابقات کشتی آزاد کشوری تحت عنوان جام مرحوم محسن پودنکی در قم برگزار می‌شود.

وی افزود: بر اساس برنامه تعیین شده، این مسابقات در خانه کشتی استان قم و در رده سنی نونهالان و در بخش آزاد برگزار می‌شود و این دومین دوره رقابت‌های کشتی یادواره زنده یاد محسن پودنکی است که برگزار می‌شود.

دبیر هیئت کشتی استان قم گفت: ۳ تیم از قم به نام های مرحوم پودنکی، مرحوم سلطانی‌نژاد و جهان پهلوان تختی به همراه تیم هایی از مازندران، دلیجان، شهر قدس، ساوه، محلات، کاشان، اراک و اصفهان ۱۱ تیم حاضر در این مسابقات هستند که با یکدیگر به رقابت می‌پردازند.

رضایی بیان داشت: این مسابقات از ساعت ۱۳ و ۳۰ دقیقه روز پنج شنبه ۳۰ بهمن‌ماه در خانه کشتی قم آغاز می‌شود و گام مهمی در توسعه رشته کشتی آزاد در قم به حساب می‌آید.

وی در بخش دیگری از صحبت‌های خود عنوان کرد: علیرضا نجاتی به همراه محمدرضا رضایی و مهدی قادری هر سه از قم جهت شرکت در اردوی جدید تیم ملی کشتی نوجوانان کشورمان عازم سنندج شده‌اند تا خود را برای شرکت در رقابت‌های معتبر سامورگاشف روسیه آماده کنند.

دبیر هیئت کشتی قم تصریح کرد: مسابقات بین المللی کشتی فرنگی نوجوانان جام سامورگاشف روزهای ۲۹ و ۳۰ فروردین‌ماه سال آینده در شهر روستاو اون دان روسیه برگزار می‌شود و پیش بینی کسب مدال از این مسابقات برای کشتی استان قم را داریم.

رضایی افزود: فدراسیون کشتی کشورمان اسامی کشتی گیران ایران در رقابت‌های جام جهانی کشتی فرنگی تهران را اعلام کرده است که بر این اساس علی زینتی رفاه از قم در ترکیب تیم ملی و در وزن ۸۰ کیلوگرم به روی تشک می‌رود.