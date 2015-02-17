ایجاد کد پروژه های جدید در حوزه سلامت و محیط زیست

به گزارش خبرگزاری مهر،رئیس کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری شورای شهر تهران، از ایجاد چهار کد پروژه جدید در حوزه سلامت، محیط زیست و خدمات شهری در سال ۹۴ خبر داد و گفت: این کدها در راستای کاهش آلودگی هوا و ارتقای سلامت مواد غذایی تعریف شده است.

رحمت اله حافظی در جلسه علنی امروز شورای شهر تهران در بررسی لایحه بودجه سال ۱۳۹۴ شهرداری تهران و سازمان ها و شرکت های تابعه، با اشاره به اینکه کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری پس از بررسی، چهار کدپروژه جدید پیشنهاد کرده است، اظهار کرد: با صرفه جویی و کاهش در برخی از سرفصل های غیرضروری، منابع این کدپروژه ها تامین شده است.

وی با بیان اینکه برای کد پروژه جدید "احداث و توسعه بوستان و تفرجگاه (خرید و تملک باغات و تبدیل آن به بوستان محلی مناطق ۲۲گانه)"، اعتبار ۳۰ میلیارد تومان پیش بینی شده است، گفت: این اقدام در کنترل و کاهش آلودگی هوا موثر است. همچنین در کدپروژه جدید دیگر با عنوان "تهیه شناسنامه باغات محدوده و حریم شهر تهران" اعتباری بالغ بر ۲ میلیارد تومان پیش بینی شده است .

رئیس کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری شورای شهر تهران با اشاره به اینکه در سومین کد پروژه جدید با عنوان "توسعه انرژی های نو ، طراحی و احداث زباله سوز در سه نقطه پیرامون شهر تهران" با رویکرد توجه به مساله محیط زیست اعتبار ۸۰ میلیارد تومان تخصیص یافته است، گفت: با این اقدام شرایط به گونه ای خواهد بود تا مقدمه ای برای مشارکت بخش خصوصی برای سرمایه گذاری در این حوزه فراهم شود.

حافظی با اشاره به اینکه مشکلاتی در مواد غذایی مصرفی داریم، ادامه داد: در همین راستا کدی با عنوان "حمایت از موسسات عمومی و عامه المنفعه، کمک به تولیدکنندگان و توزیع کنندگان محصولات غذایی سالم(سبزیجات، میوه جات و مواد پروتئینی)" تعریف شد و برای این منظور ، اعتباری بالغ بر ۲ میلیارد تومان تعیین شده است.

وی با بیان اینکه به مناسبت روز هوای پاک به به و چه چه می گوییم و یا تاسف می خوریم، اما در عملکرد به گونه دیگر عمل می کنیم، گفت: شهرداری تهران در بودجه سال آینده در توسعه و نوسازی ناوگان حمل و نقل خرید اتوبوس های برقی بودجه ۵۰ میلیارد تومانی سال ۹۳ را به ۴۰ میلیاردتومان در سال ۹۴ کاهش داده است، همچنین در بخش نوسازی ناوگان فرسوده مینی بوسرانی بودجه ۲۰ میلیارد تومانی امسال را در سال آینده به ۱۷ میلیارد تومان کاهش داده است.

رئیس کمیسیون سلامت شورای شهر تهران با انتقاد از کاهش بودجه پیشنهادی شهرداری تهران در بخش تعویض کاتالیست تاکسی ها از ۸ میلیارد تومان به ۶ میلیارد تومان در سال ۹۴، تصریح کرد: چگونه می توان با روند کاهشی ردیف بودجه ها در بخش حمل و نقل عمومی انتظار داشت که شعار هوای پاک محقق شود؟ از این رو پیشنهاد می کنیم از محل اعتبار جمع آوری زباله یا برف روبی، ۲ میلیارد تومان به تعویض کاتالیست تاکسی ها اختصاص یابد.

حافظی همچنین تاکید کرد: در ردیف اعتبار ایجاد توسعه سامانه اتوبوس های تندرو نیز بودجه از ۴۰ میلیارد تومان به ۲۵ میلیارد تومان کاهش یافته است.

وی اعلام کرد: لایحه بودجه شهر تهران در بخش حمل و نقل عمومی خلاف سیاست های ابرازی شهردار تهران است