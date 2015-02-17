حمایت ائتلاف المواطن از عملکرد نیروهای داوطلب مردمی عراق

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه السومریه، حامد الخضری نماینده وابسته به ائتلاف المواطن گفت: نیروهای داوطلب مردمی نقش موثری در جنگ علیه داعشی های تروریست و حامیان آنها و خنثی سازی توطئه ها علیه عراق داشته اند.

وی افزود: اعتراض به نیروهای مردمی خیانت بزرگ است.فرماندهانی که موفق نبوده اند باید کنار گذاشته شوند و روحیه نیروهای امنیتی مطابق طرح های بررسی شده باید بالا برود.

الخضری خواستار عملیات گسترده در شمال بغداد برای پاکسازی آن از لوث داعش و دور کردن آنها از بغداد و نیز هماهنگی عالی میان وزارتخانه ها و فرماندهان امنیتی و پاکسازی موسسه امنیتی از فساد شد.