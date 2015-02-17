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۲۸ بهمن ۱۳۹۳، ۱۵:۳۳

حمایت ائتلاف المواطن از عملکرد نیروهای داوطلب مردمی عراق

حمایت ائتلاف المواطن از عملکرد نیروهای داوطلب مردمی عراق

نماینده وابسته به ائتلاف المواطن عراق ضمن انتقاد از اتهاماتی که به نیروهای داوطلب مردمی زده می شود،از نقش ویژه آنها در مبارز با داعش تمجید کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه السومریه، حامد الخضری نماینده وابسته به ائتلاف المواطن گفت: نیروهای داوطلب مردمی نقش موثری در جنگ علیه داعشی های تروریست و حامیان آنها و خنثی سازی توطئه ها علیه عراق داشته اند.

وی افزود: اعتراض به نیروهای مردمی خیانت بزرگ است.فرماندهانی که موفق نبوده اند باید کنار گذاشته شوند و روحیه نیروهای امنیتی مطابق طرح های بررسی شده باید بالا برود.

الخضری خواستار عملیات گسترده در شمال بغداد برای پاکسازی آن از لوث داعش و دور کردن آنها از بغداد و نیز هماهنگی عالی میان وزارتخانه ها و فرماندهان امنیتی و پاکسازی موسسه امنیتی از فساد شد.

کد مطلب 2499724

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