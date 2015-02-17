همایش علمی تحقیقی مذاهب اسلامی در زاهدان آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، نماینده ولی فقیه در سیستان و بلوچستان و امام جمعه زاهدان ظهر امروز در این همایش اظهار داشت: بیست و ششمین همایش علمی- تحقیقی مذاهب اسلامی از امروز تا ۳۰ بهمن در قالب سه کمیسیون کلامی و فقهی با زیرشاخه های مفهوم شناسی تکفیر و جریانهای تکفیری، بررسی جریانهای تکفیری از نگاه قرآن و سنت، متکلمان و مذاهب اسلامی، کمیسیون اجتماعی با زیرشاخه های پیشینه جریانهای تکفیری، ریشه های سیاسی، پیامدها و آثار و راههای برون رفت از جریانهای تکفیری و کمیسیون بانوان در دو بخش زن و سبک زندگی اسلامی و زن و جامعه ادامه دارد.

وی اضافه کرد: در این همایش در کمیسیون های کلامی و فقهی و اجتماعی جریان های تکفیری در منابع و مبانی مذاهب اسلامی مورد بحث و بررسی قرار می گیرد.

نماینده ولی فقیه در امور اهل سنت سیستان و بلوچستان و کرمان افزود: بارها طی چند سال اخیر شاهد رفع کدورت ها و اختلاف ها به واسطه برگزاری این همایش بوده ایم که امسال نیز با موضوع جریان شناسی تکفیری چنین رویکردی در دستور کار است.

نماینده ولی فقیه در سیستان و بلوچستان با بیان اینکه در گذشته اختلاف نظر و ذهنیت منفی زیادی ناشی از فاصله عمیق بین طرفداران مذاهب اسلامی وجود داشت، افزود: با برگزاری همایش های علمی و تحقیقی و گفتمان های مذهبی در راستای آشنایی فرق با نظرات یکدیگر امروزه شاهد روشنگری های مطلوبی در بحث های مختلف دینی و تحکیم وحدت هستیم.

آیت الله سلیمانی افزود: نگاهمان و مهم ترین بعد کاری در بیست و ششمین همایش سراسری علمی-تحقیقی مذاهب اسلامی با توجه به شرایط موجود در جهان اسلامی، بررسی جریان های تکفیری خواهد بود.

به گزارش خبرنگار مهر، برای این همایش در کمیسیون کلامی و فقهی ۳۶ مقاله، کمیسیون اجتماعی ۳۷ مقاله و کمیسیون بانوان ۳۲ مقاله به این همایش رسید که در مجموع به ترتیب ۱۶، ۲۵ و ۱۵ مقاله در هر سه کمیسیون پذیرفته شد.

مهمانان امسال این همایش علاوه بر علما و روحانیون تشیع و تسنن سیستان و بلوچستان از استان های خراسان جنوبی، رضوی و شمالی، گلستان، کردستان، هرمزگان، تهران و قم هستند.

این همایش هر ساله در دو نوبت از سوی نمایندگی رهبری معظم انقلاب در امور اهل سنت سیستان و بلوچستان در ایام دهه فجر و هفته وحدت به میزبانی استان برگزار می شود.