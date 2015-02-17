تخصیص ۵۰۰ میلیون دلار برای آبرسانی به روستاها از محل صندوق توسعه

به گزارش خبرنگار مهر، در جلسه علنی نوبت عصر روز سه‌شنبه مجلس شورای اسلامی، بخش درآمدی لایحه بودجه ۱۳۹۴ مورد بررسی نمایندگان قرار گرفت و تعدادی از بندهای این لایحه تصویب شد.

وکلای ملت بند «م» لایحه بودجه ۹۴ که به دولت اجازه داده می‌شد در سال ۹۴ از محل وصولی اقساط حساب ذخیره ارزی ۲۰۰ میلیون دلار به صندوق ضمانت صادرات ایران و ۱۰۰ میلیون دلار به سایر صندوق‌های موضوع این بند به نسبت مساوی پرداخت کنند. نرخ تبدیل مبالغ دولتی مذکور، نرخ روز بانک مرکزی جمهوری اسلامی است که نمایندگان جهت بررسی بیشتر این بند را مراعا کرده‌اند.

بر همین اساس نمایندگان مجلس با تصویب بند الحاقی بند «م» موافقت کردند؛ به منظور آبرسانی به روستاها معادل ریالی مبلغ ۵۰۰ میلیون دلار به صورت تسهیلات از محل صندوق توسعه ملی در اختیار دولت قرار می‌گیرد.

علی لاریجانی که ریاست مجلس را بر عهده داشت، با اشاره به بند الحاقی بند «م» از تبصره ۵ این لایحه که مغایر با سیاست‌های برنامه پنجم توسعه بوده است، گفت: این همان بندی است که از رهبری خواستیم برای کمک از صندوق توسعه ملی به روستاهایی که آبرسانی در آنها به وسیله تانکر انجام می‌شود، کمک کنیم که ایشان نیز موافقت کردند.