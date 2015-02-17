طنین صدای ایرج رحمانپور در دیار فلک الافلاک می پیچد

به گزارش خبرنگار مهر، پنجمین روز بخش جنبی سی امین جشنواره بین المللی موسیقی فجر با اجرای گروه موسیقی زاگرس به سرپرستی امین عباسیان و به خوانندگی ایرج رحمانپور در خرم آباد برگزار می شود.

در پنجمین روز از برگزاری بخش جنبی سی امین جشنواره بین المللی موسیقی فجر اجرای موسیقی استاد ایرج رحمانپور با گروه موسیقی زاگرس به سرپرستی امین عباسیان امروز سه شنبه ۲۸ بهمن ماه سالجاری راس ساعت ۱۹ در تالار شهید آوینی مجتمع فرهنگی هنری خرم آباد برگزار می شود.

در گروه موسیقی زاگرس استاد ایرج رحمان پور به عنوان خواننده، امین عباسیان به عنوان نوازنده سنتور و سرپرست گروه، رضا دربندی نوازنده دف، شهاب خاکسار نوازنده تمبک، همایون پشتدار نوازنده کمانچه، احسان عبدی پور نوازنده سرنا و حمید سلیمانی نوازنده تار هنرنمایی می کنند.

علاقمندان می توانند برای تهیه بلیت به سایت ایران کنسرت به نشانی www.iranconcert.comیا به دفتر انجمن موسیقی لرستان واقع در میدان 22 بهمن، مجتمع فرهنگی هنری اداراه فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان خرم‌آباد مراجعه کنند.

همچنین بلیت های برگزاری این کنسرت در دو فروشگاه شهر خرم آباد به فروش می رسد.