به گزارش خبرنگار مهر، مرحله سوم و پایانی پلی‌آف سیزدهمین دوره رقابتهای لیگ قهرمان امروز سه‌شنبه با برگزاری یک دیدار دیگر در شرق آسیا پیگیری شد که تیم بیجینگ گوآن چین با 3 گل از سد بانکوک گلاس تایلند عبور کرد تا دومین تیم چینی لقب بگیرد که به مرحله گروهی این مسابقات راه یافته است.

با این نتیجه تیم بیجینگ گوآن چین با صعود به گروه G این مسابقات، باید به مصاف تیم‌های بریزبین رور استرالیا، اوراوارد دیاموندز ژاپن، سووون بلووینگز کره‌جنوبی برود.

از سوی دیگر دیدار تیم‌های کاشیوا ریسول ژاپن و چونبوری تایلند که همزمان با این دیدار آغاز شد، در پایان 90 دقیقه به تساوی 2 بر 2 رسید تا برنده این بازی در وقت‌های قانونی یا ضربات پنالتی مشخص شود.

برنامه دیگر دیدارهای مرحله سوم و پایانی پلی‌آف لیگ قهرمانان آسیا به شرح زیر است:

* الاهلی عربستان - القادسیه کویت

* نفت تهران - الجیش قطر، ساعت 18، ورزشگاه آزادی

* بنیادکار ازبکستان - الجزیره امارات

* الوحده امارات - السد قطر

* اف‌سی سئول کره‌جنوبی - هانوی ویتنام

* کاشیوا ریسول ژاپن - چونبوری تایلند