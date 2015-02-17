شهردار خلاف قانون عمل نکرده است

به گزارش خبرگزاری مهر،محمود صلاحی درجمع خبرنگاران اعلام کرد: طبق قانون، شهردار زمانی که بودجه سال بعد را به صحن شورا ارایه می دهد باید در جلسه شورا حضور داشته باشد که دکتر قالیباف ۳۰ دی ماه امسال، بودجه ۱۷ هزار و ۴۶۰میلیاردتومانی سال ۹۴ را به صحن شورا ارایه کرد و پاورپونتی هم ارایه داد که مورد قدردانی اعضای شورا قرار گرفت .

صلاحی در ادامه افزود: درماه گذشته هم چندین جلسه تشکیل شد که شهردار تهران در آن حضور داشت و ضمن آنکه در برخی جلسات روز یکشنبه شورا هم حضور پیدا می کند .

وی با اشاره به تذکری که یک عضو شورا درخصوص حضور نداشتن شهردار در جلسه مبنی بر اینکه طبق قانون باید موقع رسیدگی به بودجه شهردار حضور داشته باشد، اظهارکرد: این عضو شورا به قانون اشاره کرد اما این در حالی است که قانون چیز دیگری می گوید .

معاون برنامه ریزی و توسعه شهری و امور شورا با اشاره به ماده ۲۶ قانون و مقررات مربوط به شهر و شهرداری اظهارکرد: طبق این قانون مسوولیت تنظیم بودجه شهرداری و مراقبت در حسن اجرای آن و همچنین تنظیم تفریغ بودجه به عهده شهردار و مسوول امور مالی است که این موضوع انجام شده است.

وی افزود: در بخش دیگری از این ماده قانونی آمده است واگذاری این وظیفه ازطرف شهردار به هر یک از ماموران دیگر شهرداری رفع مسوولیت نخواهد کرد یعنی اگر شهردار موضوع تفریغ را مطرح کند باز هم مسوول خودش است وطبق قانون شهردار موظف است به محض پیشنهاد بودجه یا تفریغ بودجه با استفاده از اختیاراتی که بر اساس ماده ۳۸ قانون شهرداری به او تفویض شده است حداقل هفته ای سه روز تقاضای تشکیل جلسه انجمن شورای شهر (شورا ) را بنماید و خود نیز در جلسات حضور یافته و توضیحات لازم را درباره اقلام مندرج آن بدهد.

صلاحی در توضیح بیشتر درباره ماده ۳۸ گفت: درواقع این ماده به شهردار اجازه می دهد برای آنکه بودجه زودتر رسیدگی شود تا سه جلسه درهفته تقاضای تشکیل جلسه در شورا را بدهد و وقتی شهردار این تقاضا را کرد حتما باید در این جلسات شرکت داشته باشد که نمونه آن لایحه دو فوریتی است که اگر شهردار پیشنهاد داد باید خودش هم در جلسه شرکت کند اما نکته ای که باید در اینجا یاداوری شود این است که شهردار تهران درخواست جلسه نداده بود.

وی تاکید کرد: شهردار تهران بودجه را به شورا ارایه و توضیحاتی درباره آن داده و شورا نیز موضوع را در دستور رسیدگی قرار داده است. درواقع بودجه دستور جلسه خود شوراست و شهردار درخواست نکرده است. با این وجود اگر جلسات دیگری برای شهردار نبود و حضور در این جلسه به شهردار اعلام شده بود ایشان می آمد. چرا که جلسه ای که شورا دعوت کند شهردار به آن می آید و حتی اگر دعوت هم نکنند باز هم شهردار مانند برخی یکشنبه ها به شورا می اید. بدین ترتیب طبق قانون اگر شهردار خودش درخواست می داد باید در این جلسه حضور می داشت اما به هیچ وجه این موضوع منع قانونی نداشته است .

صلاحی تصریح کرد: ما به رییس شورای شهر تهران پیشنهاد دادیم که مرجع تصمیم گیری در این رابطه مجلس شورای اسلامی است و در این باره شورا از مجلس استفسار کند و اگر نظر مجلس چیز دیگری بود موضوع لحاظ شود .

معاون برنامه ریزی،توسعه شهری و امور شوراها با بیان اینکه اعتراض صورت گرفته اشتباه بوده است، خاطرنشان کرد: روال شورای شهر، روال مجلس است. در مجلس هم رییس جمهور لایحه بودجه را ارایه می دهد ودرباره آن توضیح می دهد اما در بررسی بودجه درجلسات شرکت نمی کند .

صلاحی در خاتمه اظهاراتش از رییس، نایب رییس، منشی ها و سایر اعضای شورای شهر برای بررسی بودجه قدردانی کرد و گفت: بعضی از اعضای شورا شهر تا ساعت ۴:۳۰ صبح با کارشناسان اداره کل بودجه این موضوع را رسیدگی می کردند که این جای تقدیردارد.

وی اعلام کرد : درجلسه امروز مبلغ ۱۷هزار و ۲۱۹ میلیاردتومان به عنوان کلیات بخش هزینه ای بودجه تصویب شد و با توجه به اینکه درهفته های قبل کلیات درآمد نیز تصویب شده است تنها موضوع بررسی ۴۸ تبصره و بودجه سازمان ها و شرکت ها باقی مانده است .