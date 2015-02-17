به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی مشهد دکتر رهام سالک گفت: در ده سال گذشته تغذیه ناسالم و چاقی سرطان های گوارشی را در میان افراد جامعه گسترش داده و در حال حاضر سرطان معده شایع ترین سرطان در خراسان رضوی و کشور شناخته شده است.

وی افزود: در حالی که میانگین شیوع سرطان در جهان بیش از ۱۸۰ مورد به ازای هر یکصد هزار نفر جمعیت برآورد شده این رقم در ایران ۱۳۵ مورد به ازای هر یکصد هزار نفر جمعیت است.

سالک اذعان کرد: در برخی از کشورها به دلایل مختلف شیوع سرطان تا بیشتر از ۳۰۰ مورد به ازای هر یکصد هزار نفر جمعیت نیز می رسد.

رییس مرکز تحقیقات سرطان دانشگاه علوم پزشکی مشهد گفت: در حال حاضر میانگین شیوع سرطان در خراسان رضوی و کشورمان پایین تر از متوسط جهانی است.

وی ادامه داد: اکنون کشورهای پیشرفته با اقدامات و برنامه ریزی انجام شده به موفقیت های خوبی در خصوص کاهش سرطان و پیشگیری از آن دست یافته اند.

به گفته وی، کاهش سالانه سه تا پنج درصدی سرطان پستان و کاهش چهار درصدی سرطان معده از جمله موفقیت هایی است که کشور آمریکا بدان دست یافته است.

وی در بخشی از سخنانش با بیان اینکه دیدگاه ها نسبت به بیماری سرطان در کشور نیازمند تغییر و فرهنگ سازی است، افزود: این تفکر که سرطان قابل درمان نیست و بیماری غیر قابل علاج است باید اصلاح شود.

وی با اشاره به اینکه پنهان کردن سرطان مشکلات بیمار را زیادتر می کند، افزود: خانواده بیمار باید در مورد سرطان با بیمار صحبت کنند و به بیمار نیز اجازه دهند که در مورد بیماری اش صحبت کند.

وی با ابراز تاسف از این که بیماران مبتلا به سرطان در گام نخست به دلایل برخوردهای نادرست و غیر علمی منزوی می شوند افزود: توجه به این موضوع نقش بسزایی در بهبود و اثربخشی درمان سرطان دارد.