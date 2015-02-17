دبیرخانه آثار هنری با محوریت شخصیت پیامبر(ص) در مشهد تشکیل می شود

به گزارش خبرنگار مهر، در نشستی که روز سه شنبه با حضور مدیر امور هنری شهرداری مشهد و تعدادی از مسئولان انجمن های هنری استان خراسان رضوی و شهر مشهد در خصوص ساماندهی اقدامات هنرمندان در راستای بزرگداشت مقام رسول مکرم اسلام برگزار شد مقرر شد تا دبیرخانه ای به این منظور برای گردآوری آثار هنرمندان تشکیل شود.

مدیر امور هنری شهرداری مشهد در این نشست بیان کرد: جریان سازی هنری در خصوص تولید آثار هنری درباره حضرت محمد(ص) باید کاملا مردمی باشد و از تشکیلات سازی جلوگیری کرد.

محمد هادی عرفان بیان کرد: باید پایه این کار مردمی باشد و برای کارهای بلند مدت و کوتاه مدت برنامه ریزی صورت گیرد.

رئیس انجمن هنرهای نمایشی مشهد گفت: جشنواره هایی با موضوعات مذهبی باید از ابتدا با یک برنامه ریزی صحیح پیش برود تا به مشکل نخورد و نیازمند برنامه ریزی دقیق است.

علی روحی ادامه داد: انجمن های هنری و شهرداری مشهد نماینده مردم هستند و در این زمینه می توانند نقش محوری در این خصوص ایفا نمایند.

وی اذعان داشت: در کنار نقش محوری نهادهای مردمی می توان از مجموعه های دولتی هم کمک گرفت زیرا بودجه دولت هم متعلق به مردم است.

وی تاکید کرد: از ظرفیت هنرهای نمایشی می توان جهت نمایش آثار مرتبط استفاده کرد که تا بهار ۹۴ می توان یک یا دو اجرا داشته باشیم.

رئیس انجمن خوشنویسان خراسان رضوی نیز اذعان داشت: این حرکت مردمی باید وجهه مردمی بودن خود را حفظ کند و برای آن باید یک هدف کوتاه مدت و بلند مدت در نظر گرفت که هدف بلند مدت می تواند به این حرکت وجهه بین المللی بدهد اما در اقدام کوتاه مدت می توان حرکت ملی را مد نظر قرار داد.

علیپور تصریح کرد: اتاق فکر نباید منحصر شود و باید بستری فراهم شود تا از نقاط مختلف کشور بتوان پیشنهادات مردمی را دریافت کرد.

وی ادامه داد: یکی از کارهای مهم نیاز شناسی در جامعه است که بر اساس آن نیاز شناسی و بر اساس زندگی حضرت محمد(ص) تولید آثار هنری تولید شود تا از ارائه آثار کلیشه ای جلوگیری شود.

رئیس انجمن های هنرهای تجسمی نیز افزود: فروش آثار هنری در گام های اول نباید مد نظر باشد و ظهور اجتماعی تولید آثار در جامعه مهم است.

ضیائی بیان کرد: در مرحله نخست باید دبیرخانه فراخوان آثار هنری در خصوص حضرت محمد(ص) شکل بگیرد تا ساختار مشخص شود.

وی افزود: تولید آثار هنری در این خصوص می تواند با محوریت معرفی حضرت محمد(ص) باشد و تا حرکت ما در خصوص حتاکان انفعالی نباشد.

ضیایی برگزاری نمایشگاه و فروش آثار هنری در نمایشگاه ها را برای شروع کار اقدامی مناسب دانست و افزود: فروش آثار هنری می تواند برای هنرمندان برای تولید بیشتر در این زمینه انگیزه بیشتری ایجاد کند.

در پایان این جلسه مقرر شد تا اعضا پیشنهادات خود را برای ساختار رسمی دبیرخانه ارایه کنند.