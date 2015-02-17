سرطانهای مری و معده شایع ترین سرطانها در ایران هستند

به گزارش خبرنگار مهر، رضا ملک زاده، ظهر امروز در همایش ملی تغذیه و سرطان در بیمارستان شهید صدوقی یزد اظهار داشت: عدم استفاده از سبزیجات و میوه ها یا کاهش مصرف آنها از یک سو و افزایش مصرف نمک، ‌ چربی ها و شیرینی ها از سوی دیگر به افزایش روزافزون آمار سرطان ها کمک می کند.

وی با بیان اینکه بسیاری از مردم به دلیل داشتن عادات غذایی نامناسب دچار سرطان می شوند، تصریح کرد: بسیاری از موادغذایی به خودی خود سرطان زا نیستند اما نحوه استفاده از آنها سبب بروز سرطان ها می شود.

ملک زاده ادامه داد: به عنوان مثال مصرف زیاد غذاها به صورت سرخ کرده و کبابی، استفاده زیاد از گوشت قرمز، استفاده از چای و نوشیدنی ها به صورت داغ و با دمای بالای ۶۵ درجه و ... سرطان زا هستند.

وی ادامه داد: از سوی دیگر مصرف گوشت سفید و مغزهایی مانند بادام، گردو و پسته بدون نمک می تواند در جلوگیری از ابتلا به سرطان و بسیاری از بیماری های غیرواگیردار دیگر نظیر سکته های مغزی و قلبی جلوگیری کند.

ملک‌ زاده در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه سرطان‌ ها امروزه اغلب قابل درمان هستند، خاطرنشان کرد: اگر سرطان ‌ها به موقع شناسایی شوند، می‌ توان به درمان آنها امیدوار بود.

وی، عامل بیش از ۸۵ درصد مرگ و میرها در سطح کشور را بیماری‌های غیرواگیردار اعلام کرد و افزود: با توجه به این آمار می ‌بنیم که وضعیت بهداشت امروز نسبت به گذشته چقدر تغییر کرده و امروز می ‌توان با پیشگیری، از بروز مرگ‌ ای زودرس جلوگیری کرد.

ملک‌زاده تاکید کرد: ۸۰ درصد بیماری‌های غیرواگیردار قابل پیشگیری است همانگونه که تصادفات جاده‌ ای نیز به عنوان یکی از اصلی‌ ترین عوامل مرگ و میر در ایران نیز قابل پیشگیری هستند.

همایش ملی تغذیه و سرطان با حضور ۴۰۰ نفر از اساتید، دانشجویان، متخصصان سرطان و کارشناسان مواد غذایی سراسر کشور در بیمارستان شهید صدوقی یزد به مدت سه روز برگزار می شود.

۶۶۶ مقاله به دبیرخانه این همایش ارسال شده که ۳۷۴ مقاله توسط هیئت داوران پذیرش و از این تعداد هم ۵۸ مورد آن به صورت سخنرانی و ۳۱۶ مورد به صورت پوستر ارائه می شود.