بیشتر سایت های اینترنتی فروش خودروی دست دوم جعلی است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز اطلاع رسانی فرماندهی انتظامی استان سمنان، پلیس فتای استان سمنان در گزارشی اعلام کرد: خودروهای تبلیغاتی در بیشتر سایت های فروش فاقد هویت واقعی هستند.

پلیس فتا با اشاره به اینکه اینترنت تبدیل به قابلیتی برای سوءاستفاده سودجویان از این فضا شده است، از مردم خواست فریب تبلیغات مندرج در سایت هایی با عناوین خودرو کارکرده، دست دوم مناسب، زیرقیمت بازار و ... را نخورند.

پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات نیروی انتظامی استان سمنان در این گزارش از کاربران خواست: هرگونه تخلف و مورد مشکوک در فضای سایبر مانند کلاهبرداری اینترنتی، جعل عنوان، وب سایت های جعلی، سایت های با محتوای مجرمانه و مغایر با شئونات اسلامی را به سایت پلیس فتا به نشانی CYBERPOLICE.IR گزارش دهند.