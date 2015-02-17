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۲۸ بهمن ۱۳۹۳، ۱۶:۰۲

با تصویب نمایندگان؛

۱۵۰ هزار میلیارد ریال برای انتشار و فروش اوراق مشارکت اختصاص یافت

۱۵۰ هزار میلیارد ریال برای انتشار و فروش اوراق مشارکت اختصاص یافت

با تصویب نمایندگان ۱۵۰ هزار میلیارد ریال برای انتشار اوراق مشارکت در لایحه بودجه سال آینده اختصاص یافت.

به گزارش خبرنگار مهر، جلسه علنی روز سه‌شنبه مجلس شورای اسلامی به بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه ۱۳۹۴ اختصاص یافت. نمایندگان مجلس با تصویب بند «الف» از تبصره ۶ این لایحه، مقرر ساختند که شرکت‌های وابسته و تابعه وزارتخانه‌های نیرو، نفت، راه و شهرسازی، ورزش و جوانان، دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، ارتباطات و فناوری اطلاعات، صنعت، معدن و تجارت و جهاد کشاورزی و سازمان انرژی اتمی ایران اجازه داده شود با رعایت قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت مصوب ۷۶/۶/۳۰ تا سقف یکصد هزار میلیارد ریال برای اجرای طرح‌های نیمه تمام اقدام کنند.

نمایندگان در خصوص بند «الف» پیشنهاد اضافه کردن وزارتخانه ورزش و جوانان را مطرح کردند که به تصویب رسید.

همچنین وکلای ملت در همین بند مقرر کردند که اوراق مشارکت ریالی و یا صکوک اسلامی و با رعایت ماده ۸۸ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۸۰/۱۱/۲۷ و برای طرح‌هایی که به تصویب شورای اقتصاد می‌رسد، با تضمین خود در خصوص اصل و سود منتشر کنند.

نمایندگان مجلس در ادامه بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه سال آینده کشور با تصویب بند «ب» از تبصره ۶ به دولت اجازه دادند تا سقف مبلغ ۵۰ هزار میلیارد ریال اوراق مشارکت ریالی با تضمین خود با بازپرداخت اصل و سود آن به منظور اجرای طرح‌های انتفاعی دارای توجه فنی، اقتصادی و مالی طبق قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت، منتشر و وجوه اخذ شده را به ردیف‌ شماره ۳۱۰۱۰۲ جدول شماره ۵ این قانون واریز کنند.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی همچنین با تصویب بند «ج» از تبصره ۶ مقرر کردند اوراق مشارکت فروش نرفته طرح‌های بندهای «الف» و «ب» این تبصره قابل واگذاری به پیمانکاران، مشاوران و تامین‌کنندگان تجهیزات همان طرح‌ها در سقف مطالبات معوق طرح با تائید رئیس دستگاه اجرایی، ذی‌حساب، ذی‌ربط و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور است، اوراق واگذار شده، قابل باز خرید، قبل از سر رسید توسط بانک عامل نیست.

 

 

کد مطلب 2499762

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